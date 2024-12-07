陳政深：參考回購及股東增持作長線部署
2024年12月07日 07:30
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港股上周五抽高，恒生指數逼近2萬點，然而指數上方19,800點至20,000點之間的阻力似乎甚大，後市走勢仍須視乎大市動能是否充足，否則本月跌穿19,200點技術支持位之機會仍然存在，在政策憧憬炒作完結後，整體港股仍有不小風險。策略上，在動能未必太足夠的情況下，投資者寧取估值便宜、股價相對落後的股份，而暫時捨棄看似有資金追捧又或是國策利好之股份，而股東增持或是公司回購，或是估值相對低廉的指標。
友邦(01299)在10月25日至12月5日期間，已進行了30次回購，截至九月底止首九個月，公司新業務價值按年升26%，至8.58億美元，新業務價值利潤率達53.9%，行業內屬頗高水平，而其現價預測市盈率僅12倍，息率3厘，相較其過往走勢屬便宜水平，再加上品牌及其於亞洲的業務，長線而言現價收集風險有限。
冠君產業信託(02778)為房地產信託基金(REITS)，其目標為投資於香港的寫字樓及零售物業，物業組合包括中環花園道三號，以及朗豪坊之辦公大樓與商場，總計樓面面積逾293萬方呎。
從派息角度而言，冠君現價息率約9厘，在零售市道似乎已經見底之後，辦公室市場亦可望復甦。
艾德金融執行董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)