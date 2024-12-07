陳政深：參考回購及股東增持作長線部署

港股上周五抽高，恒生指數逼近2萬點，然而指數上方19,800點至20,000點之間的阻力似乎甚大，後市走勢仍須視乎大市動能是否充足，否則本月跌穿19,200點技術支持位之機會仍然存在，在政策憧憬炒作完結後，整體港股仍有不小風險。策略上，在動能未必太足夠的情況下，投資者寧取估值便宜、股價相對落後的股份，而暫時捨棄看似有資金追捧又或是國策利好之股份，而股東增持或是公司回購，或是估值相對低廉的指標。

從派息角度而言，冠君現價息率約9厘，在零售市道似乎已經見底之後，辦公室市場亦可望復甦。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)