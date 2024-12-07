美聯：今年首11個月二手居屋註冊量創3年同期新高

據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，11月份二手居屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊量錄439宗，按月升約8.4%，連升2個月。隨着11月份宗數進一步攀升，帶動今年首11個月升至5,341宗，較去年同期5,245宗輕微高出約1.8%，並創3年同期新高。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以不同金額劃分，當中300萬元或以下二手居屋註冊量表現相當突出，按年急升。據資料顯示，今年首11個月300萬元或以下二手居屋註冊量共錄966宗，較去年同期453宗大幅增加約113.2%；與此同時，今年首11個月逾300萬至400萬元宗數按年亦急升約52.7%，錄1,949宗，成為宗數最多的銀碼類別。其中原因相信與樓價下跌，導致不少二手居屋價格回落，並跌落400萬元或以下的範圍，令相關個案按年急增。

反觀，逾400萬元二手居屋註冊量卻按年下跌，當中逾400萬至500萬元二手居屋註冊個案按年減少約13.6%；逾500萬元更下挫約52.3%，表現與400萬元或以下個案呈背馳格局。

然而，隨着逾400萬元個案減少，導致今年二手居屋註冊金額按年下跌。據資料顯示，今年首11個月二手居屋註冊金額共涉及約210.4億元，較去年同期235.9億元按年下跌約10.8%，與同期按年微升約1.8%的宗數相比，形成「量升額跌」的情況。