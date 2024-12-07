香港置業：11月純車位錄368宗註冊　4個月次高

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，11月純車位錄368宗註冊，較10月的386宗減少約4.7%，但仍屬4個月次高。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，11月註冊個案一般主要反映10月市況。

若以港島、九龍及新界三區劃分11月純車位註冊量表現，當中港島區錄53宗註冊，較10月的55宗減少約3.6%；新界區錄197宗註冊，較10月的230宗減少約14.3%；相反，九龍區錄118宗註冊，較10月的101宗增加約16.8%。

雖然11月純車位註冊量創4個月次高，但若以年計，今年首11個月錄4,337宗純車位註冊，較去年同期的4,866宗減少約10.9%；若以金額劃分今年首11個月純車位註冊量表現，當中價值逾200萬元純車位錄789宗註冊，較去年同期的1,377宗減少約42.7%；價值逾100萬至200萬元純車位錄2,047宗註冊，較去年同期的2,373宗減少約13.7%；相反，價值100萬元或以下純車位錄1,501宗註冊，較去年同期的1,116宗增加約34.5%。