曜熊理財：股市今月風高浪急

歐美市場本周沒有大的波動，美股都只是在高位徘徊，比特幣亦突破每枚10萬美元，反觀中港的股票市場，在前陣子一輪整固後像有蓄勢待發的勢頭，尤其是港股周五(6日)午市期指曾經一度上破兩萬點，在周四看似沒有成交動力和方向的港股突然發力上行。

投資者都期待下星期美國及中國重要的市場數據和會議結果來預測短中期股市走勢，包括美國的就業指數和中國的重要會議。美國投資銀行相信因風暴吹襲後損毀嚴重地區需要重建及大罷工如波音工人等已經回復正常，11月份非農職位會增加。另一方面，投資銀行指投資者相信中國下星期會議結果可能會降準，亦有可能有比較大的減息行動去刺激經濟，兩大國的股市都被看好。

不過，市場有些比較審慎的投資者對股市抱着負面的看法。由於特朗普支持小型科技公司發展，反對大型科技公司壟斷，相信特朗普上場後很快會從反壟斷法例、大額罰款、和要求科技增加透明度等方法去控制及打擊美國大型科技公司，有機會導致正處於高峯的納斯達克指數岌岌可危！另一邊廂中國禁止高科技原材料出口美國，除了影響整個行業之外，也都寓意中美貿易戰會繼續升級，對兩大國的股市都有深遠負面的影響。

市場正充斥着各種利害的因素和消息，相信12月份的指數和股票市場波幅會比已往更加大，投資者切記量力而為。已經買入基金的中港基金投資者，不宜因短期波幅隨便改變投資組合，中長線仍然看好。

曜熊理財策略董事馬煒喬