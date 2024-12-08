陳樂怡：新能源汽車銷情發力　有利永達汽車估值擴張

港股通南向資金日入日出，未見持續流入，相信反映投資者態度審慎。市場普遍預期12月內地重要會議事未必會有重大政策內容發布，投資者同時未敢過分悲觀，但傾向短線獲利。預計短線港股走勢續欠缺方向，19,000點以上波動。若然內地政策並無驚喜，港股悶局難破。港股12月除了留意內地政策去向，亦需留意美國聯儲局、日本央行12月議息會議。

由於傳統豪華車短期銷情料續承壓，但個別新能源汽車品牌如華為、小米逆市跑出，銷量增速凌厲，有助改善新車毛利。上半年售後服務利潤率維持穩定，表現具韌性。估值上，現價對應25財年預測市盈率8.8倍，預測股息率5.7厘，高於過去五年平均水平。惟隨着新能源汽車銷情發力，相關貢獻加大，有利估值擴張。目標價2.3元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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