郭家耀：名創優品績後做好　前景樂觀

期內毛利為54.2億元，同比增長34.1%。毛利率為44.1%，增加3.7個百分點，主要是由於海外直營市場的收入貢獻增加，，以及由於產品組合轉向盈利能力更高的產品，TOP TOY品牌的毛利率有所改善。銷售及分銷開支增長61.6%至25.2億元，主要原因是公司在內地和海外市場投資直營店，租金、折舊及攤銷、工資等相關費用增加所致。促銷及廣告開支增加38.4%，佔收入的百分比穩定在3%水平。授權費用增加38.0%，主要由於公司不斷增長的IP庫及豐富的IP產品供應。物流費用增加52.3%，主要反映國際航運緊張局勢導致的貨運成本上升。

截至9月底，名創優品門店數量為7,186家，於首9個月淨新開773家。中國內地門店有4,250家，首9個月淨新開324家；海外門店有2,936家，首9個月淨新開449家。管理層表示，名創優品全球門店版圖持續穩步擴張，可望完成今年淨增900至1,100家門店的目標。名創優品將專注於長期戰略，尤其是聚焦IP策略和全球化策略，利用全球門店網絡、全球設計能力和全球供應鏈整合能力，爲全球的消費者帶來開心和快樂。管理層維持全年收入同比增長25%至30%，經調整利潤不低於28億元的指引，預示第四季利潤增速和淨利潤率將達全年最高水平。集團維持每年不低於50%的經調整後淨利潤作爲分紅，同時將繼續動態地進行回購，為股東帶來可預期的回報。市場認同公司策略，業績公布後股價有正面反應，前景亦值得樂觀。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)