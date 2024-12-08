鄧建初：若恢復勾地政策　樓市可望谷底反彈

今年11月17日初哥在東網專欄曾預測，12月18日美國聯儲局議息應會再減0.25厘。根據上周五公布的重要經濟數據，失業率及非農業就業，表現仍算強勁，為市場預期之內。一眾大行分析員，由11月17日普遍預期未必在今年尾減息，進化至現在達9成機率統一口徑估計會再減息，似是為聯儲局護航而鋪路，齊齊做一齣好戲獻給候任總統特朗普。

事實上，經過塗脂抹粉式的會計手法，搬弄數字調來調去愚弄民眾，加上大行應聲附和齊聲叫好，令人覺得尚可再減息。至於早前聯儲局聲稱要將通脹壓至2%或以下，市場人士已忘記得一乾二淨。「司馬昭之心，路人皆見」，聯手送大禮給未來上司，相信今月18日議息，再減息0.25厘已無懸念。

初哥在2023年12月21日東網一篇文章「地產市場持續不振影響信心，救市刻不容緩」中，曾經提出撤辣及恢復勾地政策。當時眼見香港經濟持續低迷，樓價大幅下挫，負資產數字不斷上升，銀行拒做按揭及不停call loan，地產發展商無法去貨，舊樓強拍變流拍等等，市場信心達崩潰邊緣，以致政府拍賣地皮不斷流標，更進一步打擊市場信心。而政府大筆收入靠賣地而來，收入大減難以維持多項民生支出，初哥對此深感憂慮。

政府終在2024年2月28日財政預算中提出撤辣，並在4月立法會通過議案。市場立即有暖風吹過，成交微增。可惜銀行及賣地政策未能配合，暖風過後，寒流持續。

上周(12月7日)有發展商高層打開口牌，要求政府恢復勾地政策。樓市低迷時，與其由政府主導去強行推出不知市場接受與否的暗標政策，結果是多次流標，令市場信心盡失，不如回復市場主導，由洞悉市場方向之發展商適時勾出心水地皮及落標。政策要扶貧之餘，也要思考採取甚麼方法挽救市場對樓股的信心。始終香港是國際金融中心，要維持樓市股市的穩定前景，才令資金有興趣留低。如只是不斷強調大環境欠佳，及地緣政局令本港樓股奄奄一息的意見，只會令人感到當局無人可用、無計可施。

租金已持續攀升至接近歷史高位，初哥認為鳳凰不落無寶地，發展商要求恢復勾地政策，高通才來港人士先租後買應會稍後實現，加上美國未來應會再減息，息口回升機會略遜，樓市應可看高一線。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)