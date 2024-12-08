中原：上月錄279宗工商舖買賣成交　成交額逾57億元

11月本港工商舖買賣價量齊升，中原(工商舖)數據顯示，上月錄得約279宗買賣成交，按月增約11.6%，而成交金額共約57.74億元，較10月多逾1.3倍；當中，工廈交投突出，上月錄得約196宗買賣，創年内新高。

該公司董事總經理潘志明表示，11月工商舖買賣成交量，按年亦增約24.6%；至於成交金額按年對比則有約43.4%的跌幅，原因去年同期出現證監會以54億元購入號港島東中心12層樓面的大手成交。

潘指，11月工廈表現亮麗，一手成交增多，錄得的買賣成交量，按月及按年分別增加約21%及約48.5%，為連續兩個月錄得升幅，更創年内新高。

月内亦有餐飲集團購入觀塘海裕工業中心9樓B室連車位，成交價約5,838元。

此外，商舖交投亦價量齊升，11月商舖買賣成交錄得約59宗，按月增約18%，按年則跌約10.6%；成交金額則錄得約12.99億元，按月大增約82.2%。其中由萬科香港持有的長沙灣The Campton項目商場部分以約1.04億元成交。

至於寫字樓方面，上月表現轉遜色，買賣成交錄得約24宗，按月跌約36.8%，但月内出現多宗大手成交，故成交金額按月大增逾4倍至約31.99億元。其中，紅磡紅鸞道18號祥祺中心全幢，原有內地富豪陳紅天持有，近期由銀行接管售出，市傳成交價約26.5億。另一宗大額成交觀塘宏基資本大廈27及28樓全層，作價約1.56億元。

他認為，內地恢復深圳居民一簽多行政策，預料對舖位買賣市場受惠最大，相信在物業價格持續回落至吸引水平情況下，不少用家及投資者會積極部署入市吸納優質物業，預料12月整體買賣交投會向好，維持量升價穩的趨勢。