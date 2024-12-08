瓏門中層戶放售1年終劈價200萬賣出　呎價守1.4萬元

鐵路站上蓋二手屋苑都要劈價吸客，屯門瓏門實用面積逾700方呎單位，放盤約1年，都要劈足「兩球」，才以1,030萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯錢敏義表示，鰂魚涌太古城春櫻閣極高層單位，實用面積約1,015方呎，套三房間隔，擁全海景，近期叫價約1,790萬元，並獲用家議價至約1,716萬元成交，呎價約16,906元。

●美聯佘錦驊稱，西灣河嘉亨灣6座高層A室連租約戶，實用面積約675方呎，套三房間隔，擁海景，目前租金約每月3.3萬元，獲長線投資客以1,338萬元購入，呎價約19,822元，租金回報約3厘。

●美聯楊家俊指，鴨脷洲南灣6座高層A室，實用面積約1,188方呎，望海景，用家趁年底前加快入市，連車位以2,480萬元購入自用，呎價約20,875元，原業主於2011年8月以2,280萬元購入，並以約200萬元購入車位，帳面屬平手。

●美聯方富義稱，赤柱富豪海灣B型單號洋房，實用面積約2,790方呎，叫價約6,400萬元，減價約6%，以約6,000萬元成交，呎價約21,505元，原業主於2020年8月以約7,080萬元入市，持貨約4年帳面蝕讓約1,080萬元，貶值約15%。

－－－－－

九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角曼克頓山5座低層F室銀主盤，實用面積約558方呎，兩房間隔，銀行叫價830萬元放售，獲數組買家洽購，最終獲買家以830.1萬元承接，呎價約14,876元。

－－－－－－

新界區

●祥益袁思賢表示，屯門瓏門1座中層A室，實用面積約718方呎，業主放盤約1年，最初叫價1,230萬，累減200萬元，區內客以1,030萬元購入，呎價約14,345元，原業主於2013年以724.2萬元買入，帳面獲利約305.98萬元。

●祥益黃文樂指，屯門居屋新圍苑D座高層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，獲區內白居二買家垂青，表示熟悉區內環境，原業主由11月下旬未補價第二市場叫價408萬元，累積減價92萬元，以316萬元沽出，呎價約4,899元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋龍門居10座高層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，新買家擁白居二資格，由於家人居於鄰近屋苑，為方便日後互相照應，見單位附裝修，未補價第二市場以420萬元購入，呎價約7,095元。

●祥益盤嘉茵稱，屯門恒豐園3座中層E室，實用面積約436方呎，兩房間隔，買家原居於同屋苑，趁機增持單位供兒子自住，由於單位正處於生約交吉期，買家雖未有視察單位內籠，加屬「樓上樓下」，以375萬元並一筆過付款購入，收租後自用，呎價約8,601元。

●中原溫明峯表示，馬灣珀麗灣1座高層F室，實用面積約532方呎，兩房間隔，早於2017年5月已放盤，叫價635萬元，其後曾調高至809萬元，今年9月再調整至550萬元，最終零議價沽出，呎價約10,338元。

●祥益林家倫指，天水圍居屋屋天富苑M座中層8室，實用面積約506方呎，兩房間隔，區內綠表客表示熟悉該區，獲減價25萬元，於未補價第二市場以285萬元購入，呎價約5,632元，屬低市價。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城23座高層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，望園景，放盤約9個月，叫價648萬元，減價120萬元，減幅約18.5%，以528萬元成交，呎價約11,707元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦豐苑H座中層17室，實用面積約432方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價388萬元，放盤約1個月，減5萬至383萬元沽出，呎價約8,866元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山海栢花園4座中層B室，實用面積約426方呎，兩房間隔，望泳池景，原先叫價596萬元，放盤約3個月，累減約39萬元，獲買家以557萬元承接，呎價約13,075元，原業主持貨約6年帳面虧蝕43萬元，跌幅約7%。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢南邊圍聚皇府雙號屋全幢村屋，四房雙套房連工人房間隔，望山景，叫價1,780萬元，僅減80萬元，以1,700萬元售出。

●美聯劉卓豪指，將軍澳廣場1座中層G室，實用面積約736方呎，套三房連工人套房間隔，10月叫價1,100萬元，上月減至1,050萬元，終以1,008萬元售出，累積減幅約8.4%，呎價約13,696元。

●美聯林健偉表示，將軍澳新都城2期8座中層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔，叫價513萬元放盤不足10日，新買定2睇樓1次，即決定承接單位自住，議價後單位以490萬元易手，呎價約13,499元。

－－－－－－