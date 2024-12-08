新盤周末交投靜 兩日錄逾40宗成交按周跌4成
2024年12月08日 21:31
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市場欠缺大型焦點新盤，交投氣氛回落。周六及周日共錄得逾40宗一手成交，較對上一周約66宗，按周下跌近四成，並連跌兩周。
●元朗洪水橋滙都兩日沽11伙
泛海集團(00129)旗下元朗洪水橋滙都，周六及周日共售出11伙，總成交金額逾5,000萬元。集團執行董事關堡林表示，最新售出的單位包括第2期的6座12樓B06室，實用面積348方呎，一房間隔，成交價399.02萬元，呎價約11,446元。兩期項目本月至今錄得26宗成交，由開售起計則沽出532伙，套現逾26億元。
●將軍澳PARK SEASONS兩房售659萬
會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，今(8日)錄得第2A座55樓D室的成交，單位實用面積436方呎，採兩房連開放式廚房間隔，以659.6萬元成交，呎價約15,128元。發展商指，整個SEASONS系列自今年3月開售至今，累售942伙，套現近58.6億元。
●屯門NOVO LAND第3B期連沽5伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周六及周日共售出5伙，成交價介乎553.08萬至760.85萬元，共涉逾3,114萬元。當中，Fiskars 第2B座的31樓C室，實用面積468方呎，採兩房間隔，以614.58萬元沽出，呎價約13,132元。
●旺角洗衣街Elize Park錄「一客兩食」
樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周日(8日)重新售出兩伙早前遭終止交易的單位，最新成交金額共1,696.3萬元，市傳兩伙由同一組大手客承接。當中，16樓A室，為實用面積341方呎的兩房單位，最新成交價858.8萬元，呎價約25,185元，買家可獲代繳從價印花稅優惠。
●西南九龍維港滙III指定單位增印花稅優惠
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，新近修訂部分價單，為指定3伙開放式單位提供「代繳從價印花稅」優惠，可享正式合約須繳付的從價印花稅實際金額，或成交金額的3%。上述皆為1B座的F室，實用面積278方呎。
●啟德海灣第1期一房呎售約16,390元
●啟德MIAMI QUAY I三房1,723萬元沽
會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展，已屆現樓的啟德MIAMI QUAY I，周日(8日)以1,723.9萬元沽出第1座29樓B室，實用面積661方呎，屬三房一套間隔，呎價約26,080元。據悉，買家鍾情單位間隔實用，所有睡房與大廳同向，均可享遊艇海景，參觀現樓後隨即拍板入市。
●紅磡THE HADDON一房呎售約19,069元
恒基地產(00012)的紅磡大型重建發展項目第4期THE HADDON，周六(7日)以598.77萬元售出25樓P室，單位實用面積314方呎，屬一房連儲物室間隔，呎價約19,069元。
●沙田星凱‧堤岸累售1,263伙
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周日(8日)錄得開放式單位的成交。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出2座31樓H室，實用面積259方呎，開放式設計，以517.1萬元售出，呎價約19,965元。樓盤開售至今累售1,263伙，佔全盤供應1,335伙逾94%。
●啟德DOUBLE COAST I加推價單3號 涉38伙
由會德豐地產牽頭的啟德DOUBLE COAST I，周六(7日)加推價單3號，提供38伙，折實平均呎價約19,425元，折實價452.4萬至1,362.5萬元，折實呎價約17,072至21,730元。項目落實周三(11日)以價單形式發售11伙，包含5伙一房及6伙三房戶，折實價由562.9萬至1,362.5萬元，折實呎價由17,414元起。
●佐敦站高臨三房3,705萬次高價沽出
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周六(7日)錄得特色戶成交，為A1座30樓A室，實用面積為1,106方呎，屬三房一套間隔，以3,705.1萬元招標售出，呎價為33,500元，屬項目成交價及呎價次高紀錄。
●長沙灣連方I錄終止交易
萬科香港發展的長沙灣連方I，新近錄得19樓B室的終止交易，該單位實用面積401方呎，屬兩房間隔，原本在去年3月以979.1萬元成交，當時呎價約24,416元，惟交易已於上周五(6日)終止。