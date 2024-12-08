新盤周末交投靜　兩日錄逾40宗成交按周跌4成

市場欠缺大型焦點新盤，交投氣氛回落。周六及周日共錄得逾40宗一手成交，較對上一周約66宗，按周下跌近四成，並連跌兩周。

●元朗洪水橋滙都兩日沽11伙

●將軍澳PARK SEASONS兩房售659萬

會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，今(8日)錄得第2A座55樓D室的成交，單位實用面積436方呎，採兩房連開放式廚房間隔，以659.6萬元成交，呎價約15,128元。發展商指，整個SEASONS系列自今年3月開售至今，累售942伙，套現近58.6億元。

●屯門NOVO LAND第3B期連沽5伙

●旺角洗衣街Elize Park錄「一客兩食」

樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周日(8日)重新售出兩伙早前遭終止交易的單位，最新成交金額共1,696.3萬元，市傳兩伙由同一組大手客承接。當中，16樓A室，為實用面積341方呎的兩房單位，最新成交價858.8萬元，呎價約25,185元，買家可獲代繳從價印花稅優惠。

●西南九龍維港滙III指定單位增印花稅優惠

●啟德海灣第1期一房呎售約16,390元

●啟德MIAMI QUAY I三房1,723萬元沽

●紅磡THE HADDON一房呎售約19,069元

●沙田星凱‧堤岸累售1,263伙

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周日(8日)錄得開放式單位的成交。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出2座31樓H室，實用面積259方呎，開放式設計，以517.1萬元售出，呎價約19,965元。樓盤開售至今累售1,263伙，佔全盤供應1,335伙逾94%。

●啟德DOUBLE COAST I加推價單3號 涉38伙

由會德豐地產牽頭的啟德DOUBLE COAST I，周六(7日)加推價單3號，提供38伙，折實平均呎價約19,425元，折實價452.4萬至1,362.5萬元，折實呎價約17,072至21,730元。項目落實周三(11日)以價單形式發售11伙，包含5伙一房及6伙三房戶，折實價由562.9萬至1,362.5萬元，折實呎價由17,414元起。

●佐敦站高臨三房3,705萬次高價沽出

●長沙灣連方I錄終止交易

萬科香港發展的長沙灣連方I，新近錄得19樓B室的終止交易，該單位實用面積401方呎，屬兩房間隔，原本在去年3月以979.1萬元成交，當時呎價約24,416元，惟交易已於上周五(6日)終止。