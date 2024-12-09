東方日報B1：負債飆　美元地位恐動搖

美國政府債台高築，負債已經突破36萬億美元大關。特許金融分析師(CFA)協會亞太地區研究與倡導資深顧問梁家恩接受本報訪問時表示，美國債務飆升動搖美元的地位，而美國候任總統特朗普政策未明確，減少稅收及增加關稅的多寡，均會影響美國的債務狀況及美元地位，並預期美元將會繼續成為儲備貨幣，但國際貿易上將會更多使用本幣交易。

梁家恩指，特朗普選舉時宣稱要減稅、遣返非法移民及加徵關稅，但預期稅收減少將影響政府財政收入，遣返移民及增加進口商品關稅不利當地降通脹。

與此同時，特朗普當選後亦多番強調要削減財赤，任命富商馬斯克和拉馬斯瓦米二人共同率領政府效率部(DOGE)，目標減少兩萬億美元的政府開支，展示新政府減債決心。但梁坦言，上述政策落實先後次序，均對市場信心構成重大影響，例如若減少開支影響福利政策，將嚴重影響兩年後的國會改選，因此「留給他們的時間並不充裕」。

CFA協會早前一項調查發現，77%受訪投資專業人士認為美國政府目前的財政狀況不可持續，63%更預期美元在未來5至15年內將至少失去部分全球儲備貨幣的地位；同時有59%受訪者表示，儘管財政問題令人擔憂，但對美債仍抱有信心。

梁認為這結果令人驚訝，一般而言，若投資者對一個地區或政府的債務管理能力產生懷疑，會傾向避免購買該市場的主權債券，但目前美債對投資者來說仍具吸引力，反映問題的複雜，亦可能與市場缺乏與美債媲美的替代方案有關。

事實上，美國債務與國內生產總值(GDP)佔比已由2000年的55%，飆升至現時的1.22倍；去年的財政赤字更增至GDP的6.3%。按地域劃分，美洲受訪者的看法最悲觀，83%認為美國政府的財政狀況不可持續，全球平均為77%；亞太區僅有60%認為情況不可持續。作為美國國債的最大外國持有者的日本，高達81%的人認為，投資者對美國政府的借款能力並未失去信心。

梁家恩直言，目前仍未有一個經濟體在金融體系或貨幣流通方面能夠威脅美元地位，即使其地位減弱，仍是全球最具影響力的貨幣。其中，46%亞太地區受訪者估計，若美元失去其地位，形成多極貨幣(multi-polar currency)體系比單一主導貨幣的可能性更大，僅16%料單一貨幣能取代美元。

特朗普早前威脅金磚國家，若創建與美元匹敵的貨幣將徵收100%關稅。印度外長蘇傑生為言論降溫，稱金磚國家對弱化美元完全沒有興趣。印度央行行長達斯亦指，不打算創建共同貨幣並減少使用美元，坦言成員國間有提出討論，但未有決定；該國未有採取「去美元化」措施，僅為降低貿易風險而避免依賴單一貨幣。

另外，投行摩根士丹利看淡美元後市，報告認為美元利好因素已被充分消化，以及市場對聯儲局減息預期過於保守，對海外央行的減息預期則太大，尤其是歐洲央行行長拉加德在周四議息前的言論流露出對減息半厘持謹慎態度。

值得留意的是，針對「關稅推高美國通脹和美元論」，大摩認為，市場高估了美國貿易政策的變化，預期真正實施會比很多投資者預期慢，且範圍更窄，「對歐洲和墨西哥的（平均）關稅率僅會微升約一個百分點。」

曾言美國總統對美息去向有話語權的特朗普周日表示，沒打算在就任後撤換聯儲局主席鮑威爾。他過去炮轟鮑威爾被批評影響聯儲局的獨立。