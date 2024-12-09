內地11月CPI按年升0.2%　PPI跌2.5%

國家統計局公布，內地11月居民消費價格指數(CPI)按年升0.2%，按月跌0.6%，均遜市場預期。同期，生產物價指數(PPI)按年跌2.5%，按月升0.1%。

11月CPI按月跌幅比10月擴大0.3個百分點，主要受食品價格超過季節性下降影響。其中，食品價格下降2.7%，降幅超過近十年同期平均2.5個百分點。11月份，內地平均氣溫為1961年以來歷史同期最高，利於農產品生產儲運，食品中鮮活食品價格大多超季節性下降，其中鮮菜、豬肉、鮮果和水產品價格分別下降13.2%、3.4%、3.0%及1.3%，合計影響CPI按月降約0.46個百分點，佔CPI總降幅約八成。非食品價格由上月持平轉為下降0.1%。

按年比較，11月CPI升幅比10月回落0.1個百分點，主要受食品價格漲幅回落帶動。其中，食品價格上漲1%，漲幅比10月回落1.9個百分點。食品中，豬肉和鮮菜價格分別上漲13.7%和10%，漲幅均有回落；鮮果價格由10月上漲4.7%轉為下降0.3%；牛肉、羊肉、食用油、禽肉類和糧食價格降幅在1.1%至13.5%之間。