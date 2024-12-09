特朗普擬取消電動車補貼　韓企重新審視在美逾4200億投資計劃

外媒報道，美國候任總統特朗普威脅取消總統拜登政府及國會通過《降低通脹法案》(IRA)內關於電動車稅務減免的措施，致部分南韓企業重新審視在美國進行540億美元(約4,212億港元)投資的計劃。

資料顯示，南韓三大電池商在美國已公布的合作項目有15項，涉資540億美元，半數在IRA於2022年通過後公布。不過，特朗普一直批評IRA內對電動車提供7,500美元補貼的做法，提及可能取消有關補貼。

報道引述消息人士指，基於對電動車稅務減免的疑慮，部分南韓企業推遲原定的投資計劃時間表，部分更放慢或暫停一些正在興建的工廠。其中，今年9月，與通用汽車(GM)公布合組電動車電池原材料的南韓企業Posco Future M就公布推遲有關計劃。

專注於研究電池生產商的南韓SNE Research行政總裁Kenny Kim表示，儘管企業尚未採取任何行動，但許多都擔心特朗普對電動車市場激勵措施的削減幅度，其對電動車補貼持否定態度，影響南韓企業在美國發展相關產業的意願。

生產福特(Ford)與GM所用電池材料的Ecopro Materials Co行政總裁Byeonghoon Kim指，甚為關注特朗普對電動車的看法，IRA內的稅務減免對公司未來發展有舉足輕重的作用。