外媒報道,美國候任總統特朗普指,不能保證對美國主要貿易夥伴的進口商品徵收關稅時,不會導致美國物價上升,令美國家庭繳付更多,「我想做的就是有一個水平、快速但公平的競爭環境。」

當被問及徵收關稅,會否如不少經濟學家警告會推高物價格,特朗普承認有不確性,但表示「不能保證任何事」(I can't guarantee anything. I can't guarantee tomorrow)。不過,他為關稅辯護,指關稅「將使我們變得富有」,沒有讓美國人損失任何代價。他又表示,在新冠疫情前,美國錄得有史以來最偉大的經濟,其對很多不同國家徵收很多關稅,特別是中國。「我們收到數千億美元,不過沒有出現通脹。」

特朗普維持對中國、墨西哥及加拿大等美國主要貿易夥伴徵收關稅的計劃。他上月稱,將對所有從墨西哥及加拿大的進口商品徵收25%關稅,並表示將對中國商品加徵10%關稅。