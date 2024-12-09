渣打：今年中國經濟料增4.8%　明年勢減息降準

渣打發表明年宏觀經濟展望，該行大中華及北亞區首席經濟師丁爽認為，雖然中國未來面臨美國關稅政策的挑戰，預計不會依賴大幅度的貨幣政策應對，料中國今年經濟增長預測為4.8%，明年則增長4.5%。

他預期，內地當局將推出更多經濟刺激措施及穩定房地產的政策，應對潛在的貿易戰影響，料官方對明年國內生產總值(GDP)增長目標或設定為5%；財策預計會對GDP增長提供0.3%到0.5%的支撐。同時，中國可能會增加財政赤字和債務來應對外部風險，預期明年官方財赤則擴潤至GDP的3.5%。

中國的貨幣政策將維持支持性，預計2025年年中之前政策利率下降30個基點。

中國於2025年將降低存款準備金率50點子，並於明年上半年調低7天期逆回購利率20點子，為市場注人更多流動性以吸納中國債券供應增加。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔預期，貿易戰會使中國經濟短期面臨挑戰，但相對中國於其他新興經濟體的投資中長期提供了機遇。不過，面對短期挑戰，預期中國明年有更大的通縮壓力，中國明年需要更積極的減息；她估計，明年中國企業存款利率會降至0厘水平，更有減息40至60點子的空間。只要美國不重回加息周期，料中國仍會繼續減息，未來兩三年更有可能進行QE(量化寬鬆)。

人民幣方面，他預期人民幣在2025年不會大幅貶值，每美元兌人民幣將會在7.30至7.35區間上落，並有機會在明年中觸及7.35水平。