中國天瑞水泥午後復牌爆升8.4倍　4月曾怒插99%

上市覆核委員會於今年12月6日舉行聆訊，覆核上市委員會於今年10月25日作出的決定。於周一，上市覆核委員會基於(其中包括)該公司已刊發中期業績及補救導致當前股份停牌的事項，決定指令該公司股份於下一個交易時段復牌買賣。

中國天瑞水泥4月10開市前停牌，其後公布大股東、非執行董事李留法，及擔任執行董事的妻子李鳳孌旗下煜闊的孖展證券帳戶中，有中國天瑞水泥持股在公開市場遭強制出售，並仍釐清手上額外最多1,000萬股中國天瑞水泥是否已經被斬倉。

中國天瑞水泥之後公布，煜闊已於近期確認，上述強制出售1,000萬股股份未獲妥為執行，且已經取消。公司當時並表示，仍在就是否存在任何市場操縱及/或市場不當行為導致股份價格於4月9日出現不尋常下跌進行調查，將於適當時候就調查結果作出披露，將維持停牌直至進一步通知為止。