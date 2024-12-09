渣打：港仍具發債空間　降明年經濟預測　料樓市L型回穩

港府料香港財政赤字再達千億水平。渣打大中華區高級經濟師劉健恆認為，目前港府借貸處於低水平，仍有一定的發債空間，但具體規模要待明年2月財政預算案，所推出的開源節流方案才可決定。他相信，只要政府增加發債的透明度，向市場更清晰講述發債使用途徑及相關項目的回報，料可更為市場接受。

渣打預期，聯儲局於目前至明年第三季料減息125點子。劉健恆指，雖然美國減息的幅度及速度較預期為慢，但港銀在跟隨美國減息的反應相當快，故預計明年樓市呈L型回穩。明年港元最優惠利率(P)或重回本次加息周期水平，即略高於5厘。

渣打早前將香港2025年經濟增長預測下調0.7個百分點至2.2%，主因環球貿易活動或特朗普的關稅政策而減少，同時本土需求難以抵銷出口放慢的衝擊，而美息減息幅度及速度放慢，令來自息口下降對經濟增長空間收窄；香港明年消費物價指數料為2%。

考慮到特朗普政府管治對美國貨幣政策走向的不確定性，渣打上調對3個月香港銀行同業拆息的預測，估計今年底為3.8厘，明年中及明年底將分別處於3.15厘及3厘水平，而港銀減息步伐料會維持至2025年上半年，港匯明年大部分時間將在7.80至7.85水平上落，銀行體系結餘則維持在約450億元。