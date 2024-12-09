連方I三個頂層特色單位曝光　三房連500呎天台享維港遠景

萬科香港發展的長沙灣連方I，周一(9日)開放3個頂層特色單位予傳媒參觀，均屬無改動現樓示範戶。包括27樓A室，實用面積547方呎，三房間隔，外連近500方呎天台，可望及部分維港遠景。

該單位層與層之間高約3.5米，門口玄關位置配備高身儲物櫃。客飯廳長約4.4米，闊約3.1米，外接的露台連工作平台有約38方呎。廚房採用開放式設計，附設墨綠色的廚櫃，配備家電。浴室屬於明廁，乾濕分離且功能分隔，方便多人家庭使用。

單位內置樓梯連接天台戶外空間，樓梯轉角處設大面積玻璃窗，增加採光。同時，主人房及睡房亦配備大幅玻璃窗，景觀開揚。

毗鄰的27樓及28樓B室複式戶，實用面積525方呎，兩房間隔。下層為客飯廳範圍，採橫廳設計，設開放式廚房，外連的露台可享山景及開揚城景。上層為寢區，其中主人房設對流窗，加強通風，空氣更流通。對上的天台有約243方呎，設有盥洗台，方便栽種及燒烤玩樂。

至於，27樓F室，實用面積439方呎，為一房連多功能房間隔，客廳可眺望維港海景，對上外連394方呎天台。