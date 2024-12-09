中證監據報要求投行助中企加快港上市步伐　港研優化流程

外媒引述消息人士稱，內地及香港的監管機構已要求全球一些最大的投資銀行協助加快中國企業在香港上市，以促進海外募資，重振中國經濟。

消息人士稱，中國證監會在10月份舉行的兩次會議上表示，正努力加快一些境外上市的審批工作，共有10多家銀行及律師事務所參加會議。據報，來自摩根大通、摩根士丹利、高盛、瑞銀、中金公司及華泰證券等出席會議。

在其中一次會議上，中證監敦促首次公開招股(IPO)的中介機構，協助已獲監管批准在海外交易所上市的中企盡快啟動交易。這些中介機構在會議上被告知，中證監目標不是讓大量新批准的IPO進入市場，而是促成一些能夠提振市場信心的知名交易的「成功案例」。

報道引述港交所的聲明表示，歡迎內地及世界各地的優質公司來港上市，並指港交所目前約有90個上市申請正輪候辦理中。

儘管中證監官員在兩次會議上並未具體說明加快境外上市的具體地點，但香港是內地企業首選的境外融資目的地，且所佔比重高於紐約。此外，由於擔心美國候任總統特朗普領導下的地緣政治緊張局勢惡化，預計一些中企將避免在美國融資，因此上市宗數回升對香港而言將是一劑強心針。