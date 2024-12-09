經絡：新取用按保宗數6年最少　下年初或止跌回穩

根據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，今年11月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,355宗及70.42億元，按月分別減少2.2%及4.4%。11月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額476宗及23.34億元，按月分別微跌0.2%及3.4%，宗數創6年新低，金額則創逾5年新低；平均新取用按保貸款金額為490萬元，按月跌16萬元，創6個月新低；另外，新取用按保個案中，一手物業佔比為28%，二手物業佔比為72%。

首11個月，新批出按保貸款宗數及金額為19,345宗及1,010.48億元，比去年同期下跌42.1%及45.5%，宗數及金額創近5年的首11個月新低。期內，新取用按保貸款宗數及金額為8,811宗及451.7億元，比去年同期減少38.7%及43.7%，宗數及金額均創近5年的首11個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，上月本港銀行再度減息，配合施政報告放寬按揭措施等利好因素，加快買家入市步伐，樓市交投亦有所回升，同時將會帶動按揭需求增加，預計按揭及按保數字於下年初或止跌回穩。