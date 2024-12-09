大華銀行：港經濟受特朗普上台影響　維持明年增長預測2%

大華銀行表示，本港經濟明年持續面臨挑戰。由於地緣政治緊張局勢和貿易衝突，出口傾向呈現下行風險。本港利率隨美國聯儲局減息而向下，加上內地經濟在一系列刺激措施後回穩，將有利私人消費和投資。然而，在特朗普新政府上場後，美國多項政策的變更將帶來重大的不確定性，從而削弱明年的復甦前景。這些變數包括針對中國實施第二次貿易戰，以及導致美國減息幅度收窄的通脹政策。此外，零售業前景欠佳可能繼續構成重大拖累。

該行大中華區環球金融主管李國基表示，目前預計本港今年全年增長率只有2.5%，而第四季存在技術性衰退風險，即連續兩個季度按季收縮。密切留意環球貿易形勢和內地經濟展望，同時將2025年本港經濟增長預測維持在2.0%。

不過，大華銀行稱，9月以來，香港銀行業已兩度下調最優惠貸款利率，有助改善按揭息率與租金回報率的差距，而進一步減息和放寬置業貸款規定，如10月份提高按揭成數(LTV)，最終或會穩定地產市場。地產和股票市場持續反彈將有助回復信心。

本港2024年第三季的通脹主要受一次性紓困措施(即去年公屋租戶獲豁免額外租金)推出後的低基數效應所推動。整體而言，由於租金下降減輕了企業成本負擔，需求壓力受到控制。1月至10月的整體和基本消費物價指數通脹率(不包括政府的一次性紓困措施)分別平均按年上升1.8%和1.0%。隨着外部物價壓力緩和，整體通脹率預計將保持溫和，2024年和2025年的平均值分別為1.7%和1.9%。

港匯方面，李稱，美元兌港元從10月初的7.77升至目前約7.78，反映美元在本季度的整體強勢，原因是市場調整減息預期，認為在特朗普2.0時代，聯儲局減息周期將較為緩慢且克制。儘管擔保隔夜融資利率與港元銀行同業拆息間的息差收窄，這通常意味著美元兌港元下跌，惟美元最終向上。

隨着特朗普的關稅政策逐漸成形，美元未來數個季度或會持續走高，同時預期美元兌港元進一步正常化，回到7.75至7.85的交易區的中間價，因此重申2025年四個季度美元兌港元的預測為7.8。