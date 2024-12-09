香港特定分類貸款增至1.99%　金管局：風險可控

金管局副總裁阮國恒表示，截至今年第三季，本地銀行特定分類貸款比率增至1.99%，主要受內地及本港中小型房地產相關貸款有關。阮坦言，分類貸款或會繼續上升，但由監管角度來說，現時銀行貸款未見集中、撥備覆蓋率充足、盈利能力強勁，因此屬風險可控。

阮國恒出席銀行公會例會後稱，過去香港特定分類貸款比率平均處於2%水平，目前情況並不屬於偏高數字。

首10個月，香港整體貸款數字按年下跌3.5%，存款則上升5%。他解釋，香港與內地的貸款利率相差約1至2%，有部分企業因此選擇在內地進行貸款，導致貸款數字下降，並預期情況會因中港息差持續。

金管局上周一次性放寬樓花物業按揭安排，阮國恒指涉及單位共約3,500個，並再次提醒市民，選擇建築期付款，或在申請按揭貸款時遇到估價低於成交價的情況，因此要謹慎選擇。

銀行公會主席林慧虹稱，3,500宗僅為期內選用建期付款的宗數，當中需符合一系列條件方獲批8成按揭，因此取用數字必然低於3,500宗；而在風險定價的原則下，相關貸款利率亦必然較一般為高。