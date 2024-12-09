戴德梁行：甲級商廈租金仍受壓　料明年住宅樓價反彈5%

左至右：戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄、戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝、戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢、戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明

戴德梁行於周一(9日)就香港房地產市場進行今年回顧及明年展望，其中甲級寫字樓租金料會繼續受壓，該行香港董事總經理蕭亮輝表示，儘管甲廈淨吸納量連續五個季度錄得正增長，惟待租率高企，令整體租金仍然處於下行周期。

他指出，今年截至11月中暫錄得102萬方呎淨吸納面積，創2019年以來新高，由於季內未有新項目落成，整體待租率連續兩季回落，跌至約19.2%水平，惟租金仍繼續調整，截至11月底，甲廈租金按季跌約2.1%，而截至11月底，今年整體甲級商廈租金累跌約5.9%，平均呎租約45.1港元。由於明年甲廈供應將達約350萬方呎，故預計待租率將會處於20%以上的高位水平，料明年整體甲廈租金將會再跌約7%至9%。

反觀，商舖租金則穩步回升，他續稱，第四季市場繼續錄得來自本地和內地品牌的租賃活動，核心區整體一線街舖空置率進一步改善，回落至約7.6%，其中銅鑼灣繼2019年以來再次錄得「零空置」。隨着租賃氣氛回暖，各區一線街舖租金繼續穩步回升，按季上升約0.6%至1.3%，全年升幅約3.2%至6.7%。展望2025年，相信內地一系列刺激經濟和消費的措施，會繼續惠及香港零售業表現，預期明年各核心區一線街舖租金有望錄得3%至5%增長。

住宅方面，戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指出，據該行追蹤的中小型住宅單位售價指數，今季截至12月初樓價回升約1%。當中代表細價盤的沙田第一城回升速度較快，按季升約13.5%。代表中價市場的鰂魚涌太古城則按季錄約0.7%輕微升幅，代表豪宅市場的南區貝沙灣則微升約0.5%。

該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，美國聯儲局連續兩次減息，加上香港主要銀行也有相應跟隨，部分準買家再次衡量銀行定存息率與住宅租金回報表現。事實上，該行11月的詢價量指數已較8月低位反彈約18%。展望2025年，若息口能夠持續向下，以及股票市場表現穩定，明年住宅成交量有望較今年上升5%至8%，料約5.6萬至5.8萬伙水平，整體樓價料反彈約5%。