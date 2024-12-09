恒瑞醫藥擬18個月內於港上市　市傳集資至少156億

再有內地龍頭企業計劃赴港上市！已在上海證券交易所掛牌的恒瑞醫藥公布，計劃在未來18個月內，在香港聯交所發行H股及上市，並已聘請安永為負責的會計師事務所。

早前有傳該公司計劃集資至少20億美元(約156億港元)，目標明年內掛牌，並已聘用美資投資銀行花旗及大摩負責在港上市事宜。

該公司指，在港上市是為了深入推動科技創新和國際化戰略，並進一步助力公司國際化業務的發展，而在港發行的H股股數，不超過本次發行後公司總股本的 10%。上市計劃仍需中國證監會、香港聯交所、監管機構等批准。

截至今年9月底止第三季，該公司盈利按年增長1.91%至11.87億元人民幣(下同)，每股基本盈利0.19元；收入65.88億元，按年升12.72%。首三季，盈利46.19億元，按年增加32.98%；收入按年漲18.67%至201.89億元。

恒瑞醫藥為內地A股的「醫藥一哥」，在內地、美國和歐洲等地共有14個研發中心，全球研發團隊逾5,000人。過去積極在國際拓展業務，旗下抗腫瘤藥伊立替康注射液在2011年獲准在美國上市，為首間中國製藥企業的注射劑在美上市。今年以來，已在美國獲批上市三款首仿藥，分別為抗排斥藥「免疫抑制劑他克莫司緩釋膠囊」、抗腫瘤藥「注射用紫杉醇(白蛋白結合型)」，以及麻醉劑「布比卡因脂質體注射液」，而後者更是全球首隻仿製藥。

該公司周一(9日)收報49.38億元，市值達3,149.95億元。