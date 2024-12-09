道富：機構投資者股票配置比例升至16年半高位

道富環球市場公布機構投資者指標，機構投資者風險偏好指標在11月上升至0.27，連續第4個月呈現風險偏好趨勢。

道富機構投資持股指標表明，機構投資者對股票的配置比例增加了1個百分點，攀升至53.8%，為16年半來的最高水平。這一增長主要歸因於現金配置比例下降了20個基點，以及對固定收益的持有量更大幅度地下降了80個基點。

道富環球市場全球宏觀策略主管Michael Metcalfe表示，儘管未來一年在經濟增長、政策以及政治局勢方面存在諸多不確定性，但投資者的持倉情况顯示，他們對美國股市領漲的信心仍然堅定。股票的增持比例不僅處於歷史高位，而且在區域分布上還相對集中。

在各個地區中，美國是目前機構投資者唯一選擇增持的區域，且持倉規模龐大。截至11月底，與全球其他地區的股票持倉相比，美國股票的持倉比例已逼近道富環球市場26年數據記錄的最高點。而在亞太地區，日本是機構投資者唯一保持中性持倉的市場；對於新興市場，投資者則顯著減持。機構投資者對中國股市的態度至少仍保持積極。

另外，機構投資者對固定收益的持有也顯得較為悲觀，但同樣具有啟示性。在法國政府倒台之前，對法國主權債券的需求在11月已跌至六個月來的最低點。目前，投資者對歐元區其他高債務國家（如意大利）仍然保持增持，這表明歐元區的債務問題並沒有蔓延。