中原按揭：新取用按保創6年低　樓按放寛買家需求縮

據香港按揭證券有限公司最新統計數字，2024年11月份新取用按保量按月微降0.2%至476宗，再創自2018年11月後6年新低，涉及金額按月回落3.4%至23億元，創自2019年10月後5年新低。中原按揭董事總經理王美鳳表示，有關11月份新取用按保主要屬於減息前及施政報告前第3季內樓市交投個案，期內樓市較疲弱拖累按保申請量亦處低水平。

11月份新批按保宗數按月微跌2.2%至1,355宗，金額按月回落4.4%至70億元。王美鳳表示，10月份樓按全面放寬後，一二手交投曾一度大幅上升，帶動10月份新批按保回升約兩成，及至11月份美國新總統特朗普當選令市場增添不明朗因素，部份買家入市取態轉觀望，交投隨即回軟，故此11月份新批按保乏力再上，出現微跌幅。

她續指，樓按全面放寛令買家受惠，而最近為早一兩年買入建期樓花買家提高按揭成數至8成之新安排亦幫助不少買家順利上會，由於放寬措施讓買家可減少使用按保，市場之按保使用率亦會因此減低。根據最新數字，10月份新取用按保宗數佔住宅按揭降至19%，對比2023年平均為30%出現下跌。

2024年首11個月新取用按保8,811宗，按年大幅減少39%，金額按年減少44%至452億元。期內新批按保共19,345宗，按年減少42%，金額亦按年減少46%至1,010億元，主要受今年樓市較多月份交投偏軟、以及市場按保使用率下跌所影響。