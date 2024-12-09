新界再有全新一手盤爭做明年頭炮項目　設594伙

繼港島區北角皇都，及九龍區旺角UPPER PRINCE後，新界區亦有全新盤公布命名，提前部署爭做2025年頭炮項目。該盤提供594伙，主打兩房戶型，有望農曆新年前開售。

●元朗朗天峰有望農曆新年前開售

●長沙灣連方I頂層特色戶亮相

萬科香港發展的長沙灣連方I，周一(9日)開放3個頂層特色單位予傳媒參觀，均屬無改動現樓示範戶。包括27樓A室，實用面積547方呎，三房間隔，外連近500方呎天台，可望及部分維港遠景。該單位層與層之間高約3.5米，門口玄關位置配備高身儲物櫃。客飯廳長約4.4米，闊約3.1米。

●元朗站The YOHO Hub II單日吸金逾半億

●啟德DOUBLE COAST I一房呎售約17,072元

由會德豐地產位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周一(9日)售出第3座11樓L室，為實用面積320方呎，一房連開放式廚房，成交價546.3萬元，呎價約17,072元。

●將軍澳海茵莊園一房成交價554萬

●啟德澐璟四房售7,835.3萬

●沙田星凱‧堤岸單日連沽兩伙

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸周一(9日)連沽兩伙，套現1,989.2萬港元。成交包括3座45樓H室，實用面積755方呎，套三房設計，以1,446萬元售出，呎價約19,152元。另一伙售出單位為2座39樓H室，實用面積259方呎，成交價543.2萬元，呎價約20,973元。

●啟德MIAMI QUAY I兩房售1,227萬元

由會德豐地產牽頭的啟德MIAMI QUAY I，今(9日)以1,227.9萬元沽出第1座15樓C室，為實用面積486方呎，兩房連儲物室，設開放式廚房，呎價約25,265元。

●旺角利奧坊‧壹隅錄3宗終止交易