新界再有全新一手盤爭做明年頭炮項目 設594伙
2024年12月09日 21:33
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繼港島區北角皇都，及九龍區旺角UPPER PRINCE後，新界區亦有全新盤公布命名，提前部署爭做2025年頭炮項目。該盤提供594伙，主打兩房戶型，有望農曆新年前開售。
●元朗朗天峰有望農曆新年前開售
嘉里建設(00683)發展的元朗十八鄉路39號項目，周一(9日)公布命名為朗天峰，提供594伙，兩房單位佔整體逾一半，部署明年第一季推售，並爭取農曆新年前開售。發展商指，戶型涵蓋一房至三房間隔，另有平台或頂層特色戶，實用面積245至851方呎。項目定價參考同區樓盤及鐵路沿線盤，亦會計及發展商品牌等因素。
●長沙灣連方I頂層特色戶亮相
萬科香港發展的長沙灣連方I，周一(9日)開放3個頂層特色單位予傳媒參觀，均屬無改動現樓示範戶。包括27樓A室，實用面積547方呎，三房間隔，外連近500方呎天台，可望及部分維港遠景。該單位層與層之間高約3.5米，門口玄關位置配備高身儲物櫃。客飯廳長約4.4米，闊約3.1米。
●元朗站The YOHO Hub II單日吸金逾半億
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，周一(9日)售出5伙，成交價681.74萬至1,279.92萬元，總成交金額逾5,100萬元。當中，6座16樓C室，實用面積448方呎兩房，成交價681.74萬元，呎價約15,217元。
●啟德DOUBLE COAST I一房呎售約17,072元
由會德豐地產位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周一(9日)售出第3座11樓L室，為實用面積320方呎，一房連開放式廚房，成交價546.3萬元，呎價約17,072元。
●將軍澳海茵莊園一房成交價554萬
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，今(9日)售出1座31樓A1室，實用面積288方呎，一房間隔，成交價554.8萬元，呎價約19,264元。項目於今年暫售505伙，套現近27億元。
●啟德澐璟四房售7,835.3萬
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周一(9日)以7,835.3萬元售出四房海景單位，呎價為41,900元。上述單位為第1座15樓B室，實用面積1,870方呎，屬四房雙套連私人電梯大堂間隔，可享維港海景。發展商表示，全盤至今銷售量達300伙，成交金額近122.6億元。
●沙田星凱‧堤岸單日連沽兩伙
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸周一(9日)連沽兩伙，套現1,989.2萬港元。成交包括3座45樓H室，實用面積755方呎，套三房設計，以1,446萬元售出，呎價約19,152元。另一伙售出單位為2座39樓H室，實用面積259方呎，成交價543.2萬元，呎價約20,973元。
●啟德MIAMI QUAY I兩房售1,227萬元
由會德豐地產牽頭的啟德MIAMI QUAY I，今(9日)以1,227.9萬元沽出第1座15樓C室，為實用面積486方呎，兩房連儲物室，設開放式廚房，呎價約25,265元。
●旺角利奧坊‧壹隅錄3宗終止交易
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，新近連錄3宗終止交易個案，涉及的成交金額共逾1,873萬元，買家原本均在逾兩年前以建築期付款計劃入市。牽涉的單位包括2座19樓G室，為實用面積268方呎的一房單位，買家原本在2022年7月簽訂臨時及正式買賣合約以逾632萬元售出，當時呎價約23,597元，惟交易已列明於上周四(5日)終止。