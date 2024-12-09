將軍澳中心兩房放賣3個月累劈80萬沽　呎價失守1.5萬元

收租業主「棄守」減價沽貨，將軍澳中心兩房單位，租客9月搬出後即放售，累減80萬元沽出，成交價570萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌康怡花園N座中層14室，實用面積約461方呎，兩房間隔，以619萬元成交，呎價約13,427元，原業主於1988年以約32萬元購入，轉手帳面獲利約587萬元，升值約18倍。

●香港置業余迅力指，北角半山雲景台高層G室，實用面積約1,065方呎，三房連工人房間隔，望維港景，叫價約2,098萬元，放售約兩個月，外區客議價後以1,800萬元連車位易手，呎價約16,901元，原業主持貨約6年，帳面虧損約550萬元。

●美聯盧浩表示，北角形品高層G室，實用面積約55方呎，原業主近期叫價約990萬元，外區客議價後終以約945萬元成交，呎價約17,151元，原業主於2019年1月以約968萬元購入，帳面蝕讓約23萬元。

●利嘉閣黃祥湧稱，西區寶翠園6座中層G室，實用面積約1,096方呎，套三房間隔，望海景，新買家為外區換樓客，單位原先叫價2,550萬元，最終以2,400萬元成交，呎價約21,898元。

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九龍區

●中原王能表示，觀塘凱滙5座高層G室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望內園景，最初叫價880萬元，最新降價42萬元，以838萬元易手，呎價約16,054元，原業主於2019年1月以約1,031萬元買入，約5年帳面需蝕讓193萬元。

●中原袁顯岸指， 紅磡海濱南岸5座高層C室，實用面積約590方呎，三房間隔，叫價980萬元，放盤半個月，累減100萬元，以880萬元成交，呎價約14,915元，新買家為外區租客，睇樓已1年入市。

●中原許永生表示，長沙灣泓景臺3座中層C室，實用面積約470方呎，兩房間隔，最初叫價700萬元，現降價22萬元，以678萬元沽出，呎價約14,426元，新買家為外區客。

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新界區

●中原黃靜娟指，將軍澳中心本月首8天即錄得8宗買賣，屋苑11座低層D室，實用面積約384方呎，兩房間隔，今年9月租客搬出後即叫價650萬元放售，上月減至590萬元即獲洽，最終以570萬元成交，呎價約14,844元，新買家為新婚客。

●中原劉紹剛表示，將軍澳天晉2座低層E室，實用面積約538方呎，兩房間隔，以848萬元成交，呎價約15,762元，原業主於2011年12月以約444萬元購入，持貨約13年帳面可獲利404萬元。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山翠擁華庭8座低層B室，實用面積約844方呎，三房間隔，望遠海景，放盤約6個月，叫價800萬，累減40萬元，以760萬元獲買家承接，呎價約9,005元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋錦豐苑G座高層8室，實用面積約637方呎，三房間隔，望海景，未補價第二市場叫價560萬元，放盤約11個月，減約37.2萬元，累減約6.6%，以522.8萬元沽出，呎價約8,207元。

●中原龐耀昌稱，大圍盛世1座北翼低層B室，實用面積約786方呎，套三房連儲物房間隔，叫價1,200萬元，議價後以1,103萬元沽出，減價97萬元或約8%，呎價約14,033元，新買家為區內客。

●美聯梁葦姮指，大埔中心9座低層H室，實用面積約451方呎，一房設計，早前叫價550萬元放售，新買家為區內投資客，單位附裝修及全屋智能設計，原業主想加快換樓流程，擴大議價空間，最終以503.8萬元易手，呎價約11,171元。

●中原林頌宜表示，元朗朗屏8號2座高層C室，實用面積約337方呎，一房間隔，享園景，叫價460萬元，減價42萬元，減幅約9.1%，以418萬元沽出，呎價約12,404元，新買家為上車客，約8年帳面升值約3.6%。

●利嘉閣蘇嘉宜指，元朗YOHO MIDTOWN第1座中層G室，實用面積約443方呎，兩房間隔，今年2月叫價768萬元，本月初調整價格至650萬元，隨後獲準買家洽購，最終以635萬元沽出，呎價約14,334元，原業主2019年以約773萬元買入，幅面蝕138萬元。

●中原王勤學表示，過去周末元朗錄約5宗二手買賣，包括YOHO Town頂層特色戶，實用面積約836方呎，套三房間隔，附設平台及天台，連車位一併放售，叫價1050萬元，不足兩星期，即獲買家零議價承接，呎價約12,560元，高位跌價約35%。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天祐苑B座中層1室，實用面積約649方呎，三房間隔，區外綠表客為方便日後家人同住互相照應，未補價第二市場以353萬元購入自用，呎價約5,439元。

●祥益謝利官指，天水圍居屋天頌苑L座高層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內綠表客見單位位於高層，加上原業主累減15萬元，決定在未補價第二市場以455萬元購入上址自住，呎價約7,000元。

●中原劉俊雄表示，屯門居屋兆山苑D座中層6室，實用面積約546方呎，兩房間隔，上月底已補價第二市場叫價390萬元放售，放盤僅約10天，減價20萬元，以370萬元成交，呎價約6,776元，原業主持貨約9個月，帳面獲利72萬元，升值約24%。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋建生邨樂生樓高層3室，實用面積約598方呎，三房間隔，，新買家為外區白居二，考慮到屋苑鄰近上班地點，累積減價36萬，未補價第二市場以252萬元購入，呎價約4,214元。

●利嘉閣許喜龍稱，葵涌居屋葵賢苑A座高層1室，實用面積約554方呎，三房間隔，新買家為換樓客，議價20萬元，未補價第二市場以480萬元購入，呎價約8,664元。

●美聯凌光盛表示，馬灣珀麗灣23座高層G室，實用面積約532方呎，兩房間隔，曾叫價618萬元，獲外區上車客購入，成交價608萬元，呎價約11,429元，原業主於2009年9月以288萬元購入，帳面獲利320萬元。

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