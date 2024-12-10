東方日報B1：華誓言加強放水穩股樓　幣策基調轉鴿

中央政治局會議周一(9日)分析研究明年的經濟工作，其公報通篇以更強烈的措詞表明加碼刺激經濟的決心，如宏觀政策「更加積極有為」，不但相隔14年再度放寬貨幣政策的基調，這次由「穩健」變成「適度寬鬆」，更史無前例提出「超常規逆周期調節」，又罕有毫不掩飾地強調「穩住樓市股市」，以「防範化解重點領域風險和外部衝擊」。這句的「外部衝擊」也是對比去年的新詞，大概指向以特朗普為首多名對華鷹派組成的美國新政府。

內地再次令市場失望的上月通脹數據反映內需疲弱，新出爐的公報必然有所着墨，語調由「着力擴大國內需求」加強為「大力提振消費……全方位擴大國內需求」。

然而，中國人民銀行今年也沒少「放水」，如果只是對比9月26日罕有討論經濟形勢的政治局會議公報，本次會議的「精神」某程度上也只是9月會議之延續，反差不及去年12月般旗幟鮮明。澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，就算「適度寬鬆」幣策新基調令外界雙眼發光，其實也是適度有序地放鬆銀根，「起碼唔會負利率」，所謂「打好政策『組合拳』」仍會由財政政策主導。

話雖如此，「超常規逆周期調節我真係未聽過」，考慮到官媒上周又發文「不以GDP（國內生產總值）論英雄」，反映當局知道9月以來刺激經濟措施的成效仍不夠，且迫在眉睫。

儘管公報不見「增加民眾收入」之類改善消費投資預期的字眼，僅說「加強預期管理」，但楊宇霆指，政治局會議一向不至於如此詳細，中央必定會增加刺激消費的政策，就算是「以舊換新」也會推動更多地方政府執行，也許現階段先再研究財源等，繼續部署細節。

「大招」這回要等多久？楊宇霆不排除下月特朗普上台前先留一手，尤其是逆周期措施，「應該會持續保溫，需要時再整一招。」

不論如何，由於上次幣策基調為「適度寬鬆」已是2009至2010年金融海嘯後遺症的事，跟「四萬億」重疊。中國銀河證券首席經濟學家章俊估計，人行明年會更大力度放水，政策利率可能減0.4至0.6厘，引導5年期或以上LPR(貸款市場報價利率)下行0.6至1厘，並可能調低存款準備金率1.5至2.5個百分點。章又稱，「超常規」反映「政策從被動應對換為主動出擊」。

渣打銀行中國宏觀策略部主管劉潔在政治局會議公報出爐前表示，中美貿易戰升級會使中國經濟面臨挑戰，經濟的挑戰會帶來更大的通縮壓力，預計企業內地存款利率會降至零厘水平，更有減息0.4至0.6厘的空間；只要美國不重回加息周期，料中國仍會繼續減息，3年內更有可能QE(量化寬鬆)。

渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽亦預期，內地會推出更多經濟刺激措施及穩定房地產的政策，應對貿易戰的影響，預期明年官方財政赤字會擴大至GDP的3.5%，財政政策會對GDP增長提供0.3到0.5個百分點的支撐。

他又相信，內地明年會再減息降準，如上半年調低7天期逆回購利率0.2厘，為市場注入更多流動性以吸納中國債券供應增加。