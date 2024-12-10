【東方日報產評】華經濟舉步維艱　寬鬆惠民過年關

如冬天的寒冷天氣一樣，中國經濟如今氣氛偏冷，企業不論國企或民企，利潤都在下跌，民眾收入不穩，這個年關該怎樣過？中央政治局昨召開會議定調實施更積極有為宏觀政策，穩住樓市股市，並大力提振消費，算是給了解決方向，但還得設法加大財政政策，確保寬鬆貨幣政策下增發的鈔票，落到民眾口袋，真正惠民，才能提振人心，為推動經濟巨輪加速運轉給力！

當局明確表示，明年實施更積極財政政策及適度寬鬆貨幣政策，相信有助市場掌握明年中國經濟景氣的底線。事實上，面對內房調整、地方政府債務危機、股市欲旺不旺，信心每況愈下。今年首10個月，全國規模以上工業企業實現利潤按年下跌，國企、股份制企業及私營企業利潤都在跌，相信第四季仍離不開下降區間。企業、民眾謀生都不易，可憑甚麼提振內部需求？

本季內地着手化解地方債務問題，容許增加發債以協助財政運轉。畢竟地方經濟靠地方政府花錢來提振，地方政府喊窮，非但難有作為，更威脅公共服務及公務員與國企員工支薪狀況，故必得正視。不過，地方政府成功發債，拿了錢，也不能再老是懂得去搞回報屬長年期的基建，尤其中國面對產能過剩問題，且物價上不去，通縮威脅猶在。增發的錢得花在民眾身上，讓民眾口袋鬆動點，年關可以過好一點，放心花一點，這對於提振市場景氣至為重要。若民眾要勒緊褲頭過年關，只怕新年開局亦難有突破。

至於要「穩住樓市股市」，變相是要穩住中國資產價格。早前當局已定調要樓市止跌回穩，從10月以來房企銷售數據可見，資金流轉改善，但仍有待發揮更大的政策成效。股市方面，當局強調要搞中國特色現代化資本市場，要建立中國特色估值體系。論股市，明買明賣，良好市場預期、堅實的企業業績，公開、公平、公正的市場運作，共同推動市場發展與經濟前進，那不用喊口號，自然會有捧場客，暢順流轉。偏偏A股市場仍見到種種坑人的例子，大股東減持套現更令股市沽壓難以承受。

單是9月下旬政府宣布救市後的兩周大升市，逾百家A股上市公司大股東宣布減持，讓趕入場的股民接貨「站崗」。如此這般的操作，非但不能穩住股市，更讓股民止步。歸根究柢，當局得盡快着手完善上市公司的股權結構，例如除了國企外，得限制新股控股股東持股比例不能超過一定水平，且部分股權只可場外交易；而新股首發股份佔比也不得低於某水平，以避免出售大量舊股割禾青，只有精準解決影響股市供應這個「緊箍咒」，穩住股市這目標才有望實現。

中國經濟面對內部景氣不振，外部衝擊日大，寒風正凜。當局想為經濟送暖，得重點加大財政政策力度，配合適度寬鬆的貨幣政策，並確保企業與居民得到實惠，謀生容易了，企業資金能正常流轉，有合理利潤空間，各方安心投資與消費，經濟站穩住腳，才有條件應對外部挑戰。