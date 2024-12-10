廖嘉豪：日股明年或可續創新高

日本東證指數由9月中旬建議可趁低吸納至上周五升近6%，年初至今升幅近15%，亦符合今年一直認為日股將表現不錯的預期。日股較大機會連升第二年後，明年終或可續創歷史新高，東證指數或可在2025年年中至年底期間大升，並在明年終達3,200點，離上周五收市價有17%潛在升幅；日經225指數明年終或可見46,000點。雖然宏觀環境或有一些不利因素，包括日圓升值、日本央行收緊貨幣政策以及美國徵收額外關稅，但3個因素或推動日企整體盈利將繼續增長，包括通脹持續有助加速企業收入增長、企業加價並把成本轉嫁給消費者改善利潤空間，以及實際工資增長和政府財政刺激措施推動國內需求溫和復甦。

日本2025年通脹持續和內需復甦將是內需主導型企業的利好因素，亦是日企盈利的主要推動力。分開銷售數量和銷售價格分析日本國內銷售變化顯示，過去數年主要因為銷售價格走高而令日企收入上升，財務省數據亦顯示日本製造業及非製造業的邊際利潤率已由2023年中一直升至最新的近20%，反映日企成功把成本轉嫁給客戶。同時日本經濟復甦亦帶動銷量上升，在更高的邊際利潤率環境下，銷量上升往往會加快企業利潤增速，料2024及2025財年東證指數每股盈利或可分別升近9%及7%。11月下旬已向讀者提及在半年業績期時調高全年業續展望主要來自內需主導型企業。內需行業中，花旗分析員建議超配銀行、保險、多元化金融、消費者服務、零售、運輸以及軟件和服務。由於日本長期利率將進一步上升(花旗分析員預測10 年期日本國債收益率由目前約1.06%升至2025年底約1.6%)。日本銀行業和保險業股價相對東證指數表現則與10年期日本國債收益率走勢一致，日本貨幣政策正常化下該兩行業相當大機會跑贏大市。

預計日本名義工資因勞動力短缺而持續增長，但工資上漲將推升服務業通脹，花旗分析員預計核心消費者物價指數按年升幅將維持在2% 以上，亦有望實現官方通脹目標，因此日本央行在貨幣政策正常化過程中將多次加息，日圓亦有升值壓力。當然投資者或擔心日圓升值不利日股。但環顧全環成熟市場，日本的貨幣環境仍較其他地區相對寬鬆，加息後的日本政策息率仍低於通脹。加上日企盈利由內需復甦推動，強日圓對日股的負面影響不如過去由出口主導日企盈利時期般大，尤其最近當日股上升時，日圓亦同時升值，或反映投資市場開始未有太擔心強日圓對股市的影響。

由東京證券交易所和日本金融廳推動的日本企業管治改革亦正提升股東價值。2024年4月開始的財年以來，股票回購規模已超過13萬億日圓，並已多過上個財年全年總和。除增加回購外，日企亦積極增派股息，實際派息金額高過財年開始時派息計劃的日企佔近50%，比例為2000年以來最高。資本政策其他改善成績例如企業間的策略性交叉持股穩步減少。雖然企業管治改革令東證指數中股本回報率低於8%的日股佔比由42%跌至37%，但仍遠高於標普500指數的15%及泛歐600指數的20%，反映日企仍有更多改善股東回報空間。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪