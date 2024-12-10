林嘉麒：美息去向　再掀市場波動

港股昨日在內地召開重要會議的消息傳出後，恒生指數即時急升，不但重上20,000點大關，更升破50天線約20,380點水平，以近全日高位20,414點收市。

港股能夠由跌轉升，主因該會議提出分析研究2025年經濟工作中，指出明年要堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合。其中，更提及「實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」，「寬鬆」被視為過去十多年的會議中首次提到。再者，會議提到「要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」，令投資者憧憬內需仍然是投資的大主題，明年將持續受惠。

內地會議再觸動政策憧憬

會議還提到要以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系、擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資等。當然，政治局會議展開了，間接的說，經濟工作會議很快就會舉行，短期的樂觀情緒也是理所當然。

外圍方面，美國投資焦點徘徊於3個維度：特朗普、美國息口變化，以及未來經濟表現。美國最新11月份的創造就業數量從10月份幾近停滯中反彈，11月非農新增就業職位增加22.7萬個，高於分析師平均預期值為21.4萬個，而10月非農新增職位亦向上修正為3.6萬個。11月失業率小幅上升至4.2%，符合市場預期。

美國勞工統計局最新報告指，美國東南部大規模罷工的結束和幾次猛烈風暴的影響消退，最新數據顯示美國就業市場已恢復及慢慢好起來。數據公布後，交易員押注明年聯儲局還有兩次減息，到明年底有第三次減息的機會超過一半。

美通脹數據左右減息步伐

交易員現在認為本月聯儲局減息機率為85%，而就業報告發布前為67%。美國通脹數據將於本周公布，是最終決定聯儲局會否在本月議息會議上減息的關鍵指標。目前市場總體預計11月消費物價指數(CPI)將從前值2.6%小幅上升至2.7%，而核心CPI預計將維持在3.3%不變。

聯儲局主席鮑威爾上周曾表示，可能會在接下來的會議上維持利率不變。他認為，當前經濟形勢使得當局可以採取更加謹慎的政策，這可能意味着聯儲局不會急於減息，但市場普遍預計本月的議息會議宣布減息0.25厘。

無論議息結果是維持利率不變，或是減息0.25厘，都會有交易員看法落空，變相將會有為數不少的投資機者重新部署，所以本月投資市場的波幅也會很大。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)