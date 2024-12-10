OSL集團收購歐洲數字資產及區塊鏈平台業務

其中，將收購新目標公司，代價699.9萬美元(約5,450萬港元)，其中489.9萬美元(約3,820萬港元)以現金支付，另210萬美元(約1,630萬港元)透過發行200.32萬股代價股份支付，代價股發行價每股8.156元，較昨日收市價8.18元折讓0.29%另外，收購意大利目標公司Saintpay S.R.L，代價1,000萬美元(約7,780萬港元)。兩項協議並非互為條件。

於完成前重組完成後，新目標公司將直接或間接持有各附屬公司全部已發行股本，包括立陶宛Multi Exchange UAB及MTrinity UAB、香港附屬公司、加拿大附屬公司，Multi Exchange UAB主要從事數字資產及區塊鏈平台業務。意大利目標公司主要從事提供虛擬貨幣及數字投資組合服務，並持有全資附屬公司Saint Pay HK。

集團主要於香港從事數字資產及區塊鏈平台業務。作為團擴展策略的一部分，收購事項作為集團關鍵戰略投資，目的不僅是在亞太地區提升市場地位，亦為進入歐洲市場，在集團全球化路線圖中刻下里程碑，同時保持高合規標準。