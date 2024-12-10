鄧聲興：康龍化成穩健增長　受惠國策

國家層面在醫療領域出台了一系列擴大開放的政策措施。其中包括，國家口腔醫學中心組建了12個專科聯盟以助力口腔醫療服務的發展。同時，國家衞生健康委等部門又印發工作方案，進一步推動醫療領域的有序擴大開放。消息利好內地醫療概念股。

分業務板塊來看，實驗室服務是集團主要的收入和利潤來源。期內集團實現營業收入18.47 億元，同比增長9.4%；報告期內，新簽訂單同比增長超過12%。小分子CDMO業務方面營業收入8.01億元，同比增長20.9%。報告期內，CMC業務新簽訂單同比增長超過30%。臨床研究服務實現收入4.63億元，同比增長1.3%。由於目前大分子和細胞與基因治療服務仍處於投產階段，錄得營業收入1億元，同比下降9.6%。預計集團未來盈利有望持續保持正增長，積壓訂單及收入增長持續改善可爲明年的雙位數增長鋪路。股份阻力位20港元，支持位12港元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)