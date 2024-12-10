人民幣兌美元升破7.25　野村料內地不太容忍大幅貶值

中共中央政治局會議提到實施更積極財政政策及適度寬鬆貨幣政策，人民幣周二(10日)延續升勢，離岸及在岸價雙雙升破7.25水平。離岸人民幣(CNH)兌每美元高見7.2463，升幅逾150點子。在岸人民幣(CNY)兌每美元亦升逾百點子，高見7.2443。每百港元兌約93.22元人民幣。

大行野村發表的報告認為，是次政治局會議是自2020年以來首次出現「更積極主動」的財政政策措辭，不過穩定中國資產價格的指示，可能對人民幣產生一些影響。

該行稱，在2018至2019年的上一輪貿易戰中，內地允許人民幣一定程度貶值，以抵銷對出口的負面影響。但基於要培育強大貨幣、維持內地房地產市場和金融市場穩定等任務下，認為內地這次將不太願意容忍人民幣兌美元大幅貶值。

外媒引述另一家大行摩根士丹利預期，年底前將有一些對離岸人民幣的利好刺激因素，不過任何上升空間都可能受到關稅擔憂的限制。該行稱，可能推升離岸人民幣兌美元的因素包括有中央經濟工作會議的積極基調、中國出口企業換匯的季節性上升因素，聯儲局12月減息前景及人民幣中間價等。鑑於中國的宏觀前景沒有改變，估計人民幣的中期前景仍然謹慎。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.1896，較上日下調26點子。

亞洲市，美匯指數報106.22。