甲骨文上季業績及指引不似預期　雲端狂熱降溫　市後挫8%

美國科技巨企甲骨文(Oracle)上季收入140.59億美元，按年升9%，不及市場預期的141億美元；純利增長26%至31.51億美元；經調整每股盈利1.47美元，同樣低於預期的1.48美元。甲骨文股價在市後延長交易時段跌近8%。

指引方面，公司預期今季收入增長介乎7至9%，中間值相當於收入約143億美元，低於分析師預期的146.5億美元；此外，預期今季經調整每股盈利介乎1.5至1.54美元，也低於分析師預期的1.57美元。

回看上季業績表現，期內雲端服務業務收入增長12%，至108.06億美元，佔總收入77%。公司最大增長引擎為雲端基礎設施，由於對處理人工智能(AI)專案的運算能力需求上升，因此帶動該業務蓬勃發展，其雲端基礎設施部門收入24億美元，按年升52%。

甲骨文表示，與facebook母企Meta簽署協議，允許Meta使用其雲端運算服務，以協助其與Llama系列大型語言模式相關的各種項目。創始人Larry Ellison表示，「甲骨文的雲端基礎設施可訓練數個全球最重要的生成式AI模型，因為與其他雲端相比，我們的速度更快、成本更低。」