Oreo生產商據報考慮收購Hershey　打造3900億食品巨頭

外媒引述消息指，Oreo及吉百利生產商億滋國際(Mondelez)考慮收購美國朱古力製造商好時公司(Hershey)，潛在交易將創建一家總銷售額近500億美元(約3,900億港元)的食品巨頭。

報道指，億滋已就可能的合併進行初步洽談，消息刺激Hershey股價周一(9日)曾大升19%，創逾8年來最大盤中升幅，收市仍漲11%，令公司估值達390億美元；億滋股價則跌2.3%，市值約820億美元。

不過，是次並非億滋首次尋求與Hershey交易，Hershey在2016年曾拒絕億滋230億美元的收購提議。根據外媒資料，連同債務，Hershey的價值超過440億美元，意味如果億滋收購Hershey，將締造今年以來最大一宗併購交易，超越零食製造商Mars在8月同意以近360億美元收購家樂氏(Kellanova)及其債務。

分析師認為，億滋重燃併購Hershey的興趣，可能促成一宗轉型交易，讓該公司在全球朱古力市場的市佔率提升至逾21%，惟阻力在於Hershey目前市值約450億美元，遠高於億滋2016年提議收購Hershey的250億美元。另一方面，潛在交易也會面臨美國聯邦貿易委員會(FTC)的監管審查。