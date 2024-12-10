福布斯亞洲慈善英雄榜15人上榜　包括2名香港代表...

福布斯(Forbes)公布亞洲慈善英雄榜，共有15人上榜，當中包括長和系資深顧問李嘉誠、維港投資共同創辦人周凱旋。

福布斯指，李嘉誠在過去一年持續向醫療保健相關的事業捐款，包括旗下李嘉誠基金會在8月時向港大及中大捐贈兩部治療肝癌的設備。今年稍早時，基金會向劍橋大學捐贈1,100萬英鎊，以重建早期癌症研究所大樓並設立先進的研究設施等。李嘉誠自1980年創立基金會以來，已經捐贈超過300億港元，大部分用於教育及醫療保健.

周凱旋則於9至11月期間，透過她的基金會（H.S. Chau Foundation）撥捐6,000萬元，為2025年應考香港中學文憑考試（DSE）提供資助，全港就讀官立及資助中學的女學生每人將獲發放3300港元現金，以支付報考6科的考試費，協助打開大學之門。另外，基金會2月向新加坡最大的公共醫療機構SingHealth捐贈100萬新加坡元，為經濟困難的女性提供先進的癌症治療補貼。