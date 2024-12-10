保誠內部試用生成式AI提效　推智能核保省時逾半

愈來愈多企業着重人工智能(AI)的應用。保誠香港行政總裁林智剛透露，早前向理財顧問團隊推出與公司資料庫連接的試用版生成式AI工具，供團隊更快捷翻查產品資料及相關條款，初步試驗較過去提升4至5倍的工作效率，計劃明年正式推出。不過，因AI的穩定性及平衡風險，暫時未有計劃將工具推展至客戶層面。

林氏坦言，數碼化能協助人手處理大部分重複的文件工作，能讓員工集中進行複雜的案件，從而提升工作效率，冀減少員工的離職率。例如公司上月推出的智能核保解決方案，在評估醫療報告方面較傳統的核保方式節省超過一半時間；並利用大數據分析軟件，為理財顧問更準確地預測客戶感興趣的產品，有效跟進潛在客戶的狀況，提升銷售轉化率。

他笑言，險企與客人的數碼接觸遠不及銀行，應用程式(App)其中一項熱門功能為「重設密碼」；因此需要在聆聽客戶意見的同時，快速進行改變。他認為，要在公司營造一個良好氛圍、敏捷靈活的工作模式，提高營運及提高工作效率；在新工作模式下，項目的完成時間由9個月大幅降低至3個月。

在數碼化下，未來招聘員工時將更着重他們的數據分析等能力。同時，公司為現有員工提供相關培訓，協助所有前線及後勤員工在銷售及績效管理方面都得以學習與發展；又指目前公司已有近一半的員工使用生成式AI協助工作。