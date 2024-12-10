致同：香港銀行大增金融科技投資　明年增4成人才

左起：致同（香港）會計師事務所諮詢總監黃美燕；諮詢合夥人夏其才；諮詢副總監嚴欣琪；諮詢高級經理翁偉聰

會計師行致同一份報告顯示，香港的銀行正在大幅增加對金融科技的投資，預計2022年至2025年期間的投資額將比2018年至2021年期間增加40%，另計劃至2025年，將金融科技人才增加40%。

該行諮詢總監黃美燕表示，這反映出人工智能(AI)日益增長的重要性，同時凸顯出市場對專業人才的迫切需求，而機構在過去一年，集中投資在銀行即服務(Banking as a Service，簡稱BaaS)和嵌入式金融。舉例指，2023年關於BaaS的部署和優化的比例達51%，按年大幅增加18個百分點，嵌入式金融服務則按年升16個百分點至43%，反映金融行業積極採用新興金融科技。

除了銀行業外，保險和財富管理也是AI潛在的應用行業。報告提到，現時保險應用AI的市場規模僅81.3億美元，預期2032年䌽增長至798.6億美元，而財富管理的

應用AI的規模由現時的46.2億美元，大幅增至2033年的332.5億美元。

她解釋，AI能處理大量數據工作，並進行分析，對保險理賠、投資產品分析等起作用，能提升金融服務的效率、完善客戶體驗，甚至為企業創造新的收入來源，相信隨着市場對AI有更多了解，會有更多企業使用。不過，同時提醒，企業必須加以應對箇中風險，以確保其應用負責任及符合道德。

被問到AI未來的應用場景，該行諮詢高級經理翁偉聰認為，日後可進一步用於自動化交易、智能合約，以及去中心化金融等範疇，有助減省企業營運成本，另也可用於投資教育、反洗錢等。