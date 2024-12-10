凱和山加推70伙 折實平均呎價9175元 較首批低17%
2024年12月10日 15:25
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新界現樓項目減價重啟銷售，路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周二(10日)加推價單3號，提供70伙，折實平均呎價約9,175元，為全港新盤市場逾8年來最低，並較去年9月首批低約17%，現時開放式單位折實入場費約248萬起。
路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，是次新定價參考同區樓盤，由於區內競爭大，故以「Chill 勁價」推出新一批單位，冀啟動樓盤銷售，及使地產市場更有生氣。
她續指，新一批單位涵蓋4伙開放式戶，27伙一房戶及39伙兩房戶，扣減26%折扣及回贈後，折實價由約248萬元至約565萬元，折實呎價由7,998元至9,943元。
入場戶為第5座2樓J室，實用面積291方呎，屬開放式單位，折實呎價約8,522元。一房售價最低為3座1樓K室，實用面積384方呎，折實價約318萬元，折實呎價約8,302元。兩房售價最低為3座2樓B室，實用面積471方呎，折實價約376萬，折實呎價約7,998元。該批逾九成單位折實價低於500萬元。
新價單提供「120天極靈活付款辦法」及「360天現金優惠付款辦法」，另有「首18個月免息免供80%第一按揭貸款」 。項目有望周內出新一張銷售安排。
資料顯示，項目最初於去年9月開價，當時首批140伙，折實平均呎價約11,088元，惟同區其他樓盤持續降價，期後有全新盤開價跌穿1萬元水平。