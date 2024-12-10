凱和山加推70伙　折實平均呎價9175元　較首批低17%

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，是次新定價參考同區樓盤，由於區內競爭大，故以「Chill 勁價」推出新一批單位，冀啟動樓盤銷售，及使地產市場更有生氣。

她續指，新一批單位涵蓋4伙開放式戶，27伙一房戶及39伙兩房戶，扣減26%折扣及回贈後，折實價由約248萬元至約565萬元，折實呎價由7,998元至9,943元。

入場戶為第5座2樓J室，實用面積291方呎，屬開放式單位，折實呎價約8,522元。一房售價最低為3座1樓K室，實用面積384方呎，折實價約318萬元，折實呎價約8,302元。兩房售價最低為3座2樓B室，實用面積471方呎，折實價約376萬，折實呎價約7,998元。該批逾九成單位折實價低於500萬元。

新價單提供「120天極靈活付款辦法」及「360天現金優惠付款辦法」，另有「首18個月免息免供80%第一按揭貸款」 。項目有望周內出新一張銷售安排。

資料顯示，項目最初於去年9月開價，當時首批140伙，折實平均呎價約11,088元，惟同區其他樓盤持續降價，期後有全新盤開價跌穿1萬元水平。