許氏家族在港成立家族辦公室

投資推廣署家族辦公室環球總裁方展光（右二）、建明集團執行副總裁霍展邦（左一）和建明集團行政助理賴青見（右一）

投資推廣署宣布，來自菲律賓、創立建明集團的許氏家族在香港成立家族辦公室，進一步彰顯香港作為家族辦公室樞紐的領先地位。

投資推廣署家族辦公室環球總裁方展光歡迎許氏家族在港成立家族辦公室並表示，許氏家族設立家族辦公室，印證了香港在全球金融生態系統中的重要地位，相信這將吸引更多國際資本流入，進一步提升香港作為全球資產和財富管理中心的競爭力，同時繼續歡迎來自世界各地的家族來港設立家族辦公室。

建明集團執行副總裁霍展邦表示，許氏家族在香港設立家族辦公室，藉此彰顯對香港作為國際金融中心的堅定信心。集團期待借助這一全新平台，更有效地整合資源，並與家族辦公室建立更緊密的合作關係，共同推動業務增長與創新，攜手開創新局面。

建明集團於1983年由許氏家族成立，已在中國和東南亞地區積累了超過40年的多元化投資經驗，並成為早期進行海外投資的華僑企業之一。建明集團的業務主要涵蓋天然資源供應、船運業務、房地產建設、高端精品零售以及投資管理五大範疇。