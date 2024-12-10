汪敦敬：政府需表現出救樓市決心

中央救內地樓市是以「穩住樓市」為主題，因為中央表示了信心，當然也配合不斷出招才令市場激活了不少，但港府一直不肯用堅定的立場去挽救樓市，個別人士認為這是沒有信心或留有餘地的表現，但克服樓市不是必須要完成的任務嗎？怎可以沒有信心或怎能留有一手！

內地的房地產問題比香港嚴重及複雜得多！牽涉地方債及企業債的千絲萬縷關係，但在中央不斷出手下亦漸見起色！筆者覺得，港府在樓市方面不夠主動，在樓市辣招執行的十多年間我一直沒有反對有關措施，只是不斷建議優化樓市辣招及提供優化的方案，當時的確是需要逆周期措施。但不單只樓市暢旺時需要，樓市淡靜時同樣需要，我認為港府撤招是遲了半年左右，起碼令人覺得比旺市時推出逆周期措施抑壓樓市慢很多。

最新一份施政報告其實有很多好的方案，我們見到豪宅即時收復失地，樓花銷售亦暢旺了不少，接下來不少板塊也蠢蠢欲動，就算最遲轉旺的上車區板塊。以屯門為例，最平的「一浸筍盤」已被消耗了，但亦見到近日有不少新低價的成交出現，無疑這些新低價是因為「又平又靚」的單位已成交，所以購買力轉投一些質素較遜一籌的單位，自然用更平價去成交。

但問題是筆者雖然覺得市場如常發展，但我們其實面對險峻及虛弱不堪的人心，在市場略靜的時候，很多人會趁機踐踏樓市，如政府救市後力不繼往往市場是會被氣氛所壓倒，因此筆者建議政府繼續出招，尤其是以更加肯定的姿態去處理樓市。樓市未處理好，地皮會難以賣出，所以在等待解決的時間所付出的代價如發債去支付財政開支其實也是「沉沒成本」！

祥益地產總裁 汪敦敬