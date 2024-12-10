博雅互動投資Web3資產管理平台BounceBit
2024年12月10日 17:06
東網電視更多新聞短片
博雅互動(00434)宣布，集團於本年度與BounceBit Limited訂立投資協議，對Web3資產管理平台BounceBit投資，並已完成出資。公司於近日收到BounceBit通知，確認公司之投資已轉換為420萬枚BB代幣，市值約150.32萬美元，將從2025年5月開始分20個月線性解鎖。
BounceBit平台率先推出全球首個比特幣(BTC)質押公鏈和CeDeFi基礎設施，並創新推出流動性托管代幣(LCT)。BounceBit平台已成功入選香港數碼港孵化計劃。集團將與BounceBit進行戰略合作，積極探索比特幣(BTC)增值等相關業務，共建CeDeFi生態系統。
BB代幣是BounceBit平台的治理代幣。BB代幣於2024年5月推出並於幣安交易所發行。於公告日，BB代幣市值約1.73億美元，完全流通市值約7.6億美元。
BounceBit項目由Blockchain Capital及Breyer Capital領投，由集團、Binance Labs、NGC Ventures及OKX Ventures等參投。