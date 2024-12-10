博雅互動投資Web3資產管理平台BounceBit

BounceBit平台率先推出全球首個比特幣(BTC)質押公鏈和CeDeFi基礎設施，並創新推出流動性托管代幣(LCT)。BounceBit平台已成功入選香港數碼港孵化計劃。集團將與BounceBit進行戰略合作，積極探索比特幣(BTC)增值等相關業務，共建CeDeFi生態系統。

BB代幣是BounceBit平台的治理代幣。BB代幣於2024年5月推出並於幣安交易所發行。於公告日，BB代幣市值約1.73億美元，完全流通市值約7.6億美元。

BounceBit項目由Blockchain Capital及Breyer Capital領投，由集團、Binance Labs、NGC Ventures及OKX Ventures等參投。