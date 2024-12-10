摩通：中資股明年存在下行可能性　因美或對華大加關稅

摩根大通給予MSCI中國指數「中性」評級，2025年基本情景下的目標價為67點，市盈率為10.3倍，與現價差距不大。

該行首席中國股票策略師劉鳴鏑表示，中資股明年存在下行可能性，因為美國可能對中國大加關稅，而且美元強勢，意味美股吸引力仍相對高於其他股市。

雖然中資股今年曾經數度出現不俗的交易機會，但劉鳴鏑指，外資對中國股市的普遍看法是波動性高，非常需要選擇時機進入。鑑於部分機構投資者所管理的長倉基金本身設交投限制，對這類投資者而言，參與中國股市有挑戰性。

對於政治局會議昨日(9日)發表的聲明，她認為有刺激措施是好事，不過市場需見到實質數據改善才會信服。展望明年，她預期中資股在特朗普政府年初上場時，將較顯著受壓，原因是環球投資者屆時會聚焦美國對華政策。

至於投資主題，摩通明年偏好中資股當中的本土市場行業領頭羊。她解釋，有關股份不僅產品或服務售價具韌性，並有能力在較弱的對手退出市場後，提升本身市佔率。此外，該行看好美國出口市場佔比小，而且有能力將生產設施轉移至海外的中國出口商。

按行業計，摩通看好資訊科技股，因為美國對華高科技制裁下，中國將提供政策以支持本土有關行業自主研發，且內地科技行業庫存及收入周期已於今年上半年見底。該行在科技股中，尤其看好半導體、軟件及消費電子類股份。至於資源股及非必需消費品股，則是該行明年低配行業，因為兩者分別受累於內房不景氣及政府反貪。