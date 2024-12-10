聯交所對凱順控股及七名董事作紀律行動

損害投資者權益聲明是指聯交所認為，陳及楊若仍留任會損害投資者的權益。

2015至2019年間，該公司向優派能源發展（已除牌，前股份代號：307）提供近4,000萬元的財務資助。財務資助的形式包括向優派能源發放貸款及代優派能源支付款項。當時優派能源明顯陷入財務困難。2017年，優派能源欠該公司的一筆1,500萬元貸款全數未能償還，其本身亦已進入了臨時清盤程序。儘管如此，該公司仍同意向優派能源進一步提供大量資金。

該公司向優派能源提供的貸款/代其支付的款項同時構成財務資助及主要交易。因此，該公司須就此刊發公告及取得股東批准，但卻未有採取行動。該公司於2019年及2020年亦未有就若干構成須予披露交易的證券交易刊發公告。

陳及楊密切參與提供優派能源貸款／款項。其他董事亦知悉有關交易。他們均未有促使該公司遵守《GEM規則》。楊及周亦未有履行其作為監察主任的職責。

在優派能源陷入財務困難的情況下向其提供援助存在很高的風險。然而，相關董事未能證明其已評估、解決或緩減有關風險。相關董事表示他們認為風險不高，但並無當時紀錄的證據或可信的理據支持其聲稱的想法。

該公司並無任何相關並可適用於優派能源貸款/款項及證券交易的內部監控措施。所有相關董事均未有確保該公司設有充足且有效的風險管理及內部監控系統。此等問題尤為嚴重，因為該公司早於2017年已曾收到聯交所的警告，當時亦曾刊發公告指其已採取補救行動。然而，聯交所的調查並未發現任何證據顯示該公司有採取任何有關補救行動。