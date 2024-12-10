香港可持續匯報準則明年8月起全面銜接ISSB

港府公布香港可持續披露路線圖，入為披露準則的香港可持續匯報的準則，將全面銜接國際財務報告可持續披露準則(ISSB準則)，率先在明年8月起生效，而上市公司會採用該準則進行披露，並分階段要求不同規模作強制披露，目標2028年前全面落實，提升市場透明度，推動可持續金融發展。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港作為主要的國際金融中心及綠色和可持續金融樞紐，正持續採取措施，透過遵守國際標準和最佳範例來鞏固競爭力。推出路線圖，全面採用ISSB準則，清晰彰顯香港的決心，為實現全球綠色轉型，繼續在促進綠色和可持續投融資上擔當領導角色。

他指，路線圖為香港公眾責任實體就可持續匯報提供具透明度及清晰的路徑。財庫局將聯同金融監管機構及持份者，繼續透過加強技能培訓及推動科技方案的應用，支持香港可持續披露準則的實施。

作為香港可持續匯報的準則制訂者的香港會計師公會對此表示歡迎，並將根據《路線圖》，在本年底前發布以全面銜接 ISSB 準則為基礎的香港財務報告可持續披露準則。同時會配合《路線圖》，與其他持份者緊密合作，透過可持續核證、數據與科技及技能培訓，為實施香港財務報告可持續披露準則創造更有利的環境。

香港會計師公會會長歐振興指出，《路線圖》為香港接軌國際可持續披露準則提供了清晰的路徑，並指明未來發展方向，使企業能夠更好地履行可持續匯報責任。公會將積極落實路線圖，未來將繼續加強技能培訓工作，以促進香港可持續披露生態圈的全面發展。

根據《路線圖》，就企業氣候披露要求方面，香港主板上市公司將在明年1月起需以「不遵守就解釋」原則披露氣候相關信息。下一步要求恒生綜合大型股指數成分股，在2026年1月起強制披露氣候信息，至2028年，所有上市公司須強制披露可持續匯報。

至於非上市的重要金融機構，在2028年前也需要遵守香港準則。

另提出全面生態圈藍圖，循可持續核證、數據與科技及技能培訓三方面建構，措舉包括會計及財務匯報局(簡稱會財局)將與相關金融監管機構和持份者合作，推動香港可持續核證監管制度的發展，並透過採納國際準則，促進高質量核證；提供免費數據工具、綠色金融科技及完善分類目錄。