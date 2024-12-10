日本城母企國際家居零售預警中期溢利最多跌38%

集團指，公司擁有人應佔溢利減少乃主要歸因於以下因素。首先，集團預計本期間收入將較去年同期下降約4%，主要原因是隨著港人盛行外出旅遊及北上消費，影響店舖顧客人流，導致本期間收入有所減緩。加上資本市場偏軟，港人消費意欲減低。

然而，集團表示，中央一直支持香港，不斷推出多項惠港措施，包括恢復深圳「一簽多行」，進一步刺激香港零售業。加上政府積極推動房屋供應和引入人材，圴帶給集團不少潛在商機。集團將配合這些新措施，積極加速推進調整產品組合，同時提供顧客生活便利，為集團收入注入新動能。

集團提到，已經通過一系列嚴緊的成本控制措施，其中包括嚴格的預算管理、優化及精簡員工隊伍，有關措施已見成效。租金成本方面，通過加大力度與業主協商到期租約亦初見成效，由於大部分租約均為3年期，預期將在未來一兩年的財務表現中充分體現。集團相信這些努力對長期財務表現及穩健至關重要。