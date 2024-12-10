美股3大理由勢暴跌逾20％　明年呢個時間轉熊...

外媒報道，今年美股屢創新高，惟世界領先的獨立投資研究機構BCA Research料，明年上半年美股將大調整，或下跌逾20%進入熊市，建議投資者及早部署防禦，同時對沖潛在風險。

以BCA Research美國首席投資策略師Doug Peta為首的團隊發出報告指，隨疫情期間的政策紅利消退，一系列數據反映經濟正走弱，同時列出3大睇跌因素。

首先，「消費動能減弱」，疫後消費者報復性消費正在消退。雖然家庭整體財務狀況比疫情前改善，惟數據顯示，該增長趨勢已開始減弱。

部分面向消費者的企業發出警告。例如美國家居裝修用品零售商家得寶(Home Depot)及美國大型家裝用品零售商勞氏集團(Lowe's)的營收，在樓價上升下仍錄得下滑，與過往趨勢不同。同時，沃爾瑪(Walmart)和目標百貨(Target)等大型零售商財報則顯示，消費者正轉向追求優惠商品，表明預算正減少。

其次是「勞動市場趨於疲軟」，據10月份就業數據，職位空缺率由9月的4年低點回升至4.5%以上，同時離職率升，而招聘率則跌至今年6月以來的4年低點。分析師稱，該趨勢顯示出勞動市場逐漸走弱，或導致經濟衰退，繼而引發裁員潮，形成惡性循環。

最後是「股票估值過高」，標普500指數市盈率率約23倍，接近平均值的2倍標準差，而分析師預期明年的每股盈餘(EPS)增長率達13%，幾乎是二戰後平均值6.6%的2倍。分析師警告，該極端估值令風險資產非常敏感。加上金融市場低估經濟衰退的可能性，令當前股票投資的風險尤其高。

分析師指出，上述3大原因將對長達2年的美股牛市構成巨大挑戰，建議投資者提前套現，並在市場急跌後再搵入場時機。

分析師於報告中預計：「股市在2025年上半年某個時段將出現熊市。若跌幅達20%，我們會迅速縮小減持幅度；而若股市進一步下跌30至35%，我們或會考慮增持，利用該時機進行布局。」