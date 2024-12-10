珀麗灣套三房7個月劈價177萬沽出　呎價跌穿8600元

大型屋苑業主劈價出貨，馬灣珀麗灣套三房單位，約7個月減價177萬元售出，每方呎價低於8,600元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳凱廸表示，堅尼地城益豐花A座頂層連天台單位，實用面積約40方呎，原業主近期叫價約730萬元，雙方議價後獲用家以720萬元購入，呎價約17,778元，原業主於2020年1月以約800萬元購入，帳蝕讓約80萬元，貶值約10%。

●美聯陳彪表示，鰂魚涌太古城首9日已錄約9宗買賣，包括北海閣中高層F室，實用面積約572方呎，兩房間隔，叫價約898萬元，獲同區用家議價後以約880萬元成交，呎價約15,385元。

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九龍區

●美聯馬兆鋒表示，何文田半山壹號一期半山徑30號低層單位，實用面積約1,252方呎，套三房連儲物室間隔，以1,900萬元承接單位作長線投資，呎價約15,176元。

●利嘉閣甘尚德稱，奧運站柏景灣9座複式單位，實用面積約1,577方呎，套四房間隔，望維港海景，新買家為家庭換樓客，單位原先叫價3,080萬元，最終議價至2,600萬元買入，呎價約16,487元。

●中原吳家俊指，長沙灣長盛豪苑中層B室，實用面積約417方呎，兩房間隔，買賣雙方議價後，最新以594.8萬元成交，呎價約14,264元，原業主於2021年3月以約580萬元購入，持貨約3年帳面可獲微利14.8萬元。

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新界區

●中原溫詩雁表示，馬灣珀麗灣21座低層C室，實用面積約841方呎，套三房間隔，享園景，5月叫價900萬元，10月減至760萬元，近日經議價後，最終以723萬元易手，呎價約8,597元。

●中原曹嘉華稱，東涌東環6B座頂層兩房單位，實用面積約466方呎，兩年前放盤，期內不時調整叫價，最新降至620萬元，經議價後再減37萬元，以583萬元易手，呎價約12,511元，原業主於2018年8月以725萬元買入，約6年帳面蝕142萬元。

●祥益古文彬指，屯門居屋澤豐花園4座高層K室，實用面積約577方呎，三房間隔，原業主已經移民，為加快售出，累積減價50萬元，區內綠表客因熟悉區內環境，於未補第二市場以300萬元購入自住，呎價約5,199元，稍低於市場價。

●世紀21天生置業鄭少坤表示，屯門愛琴海岸3座中層D室，實用面積約617方呎，三房間隔，享海景，叫價650萬元，獲用家洽購，累減50萬元，減幅約7.7%，以600萬元成交，呎價約9,724元。

●中原陳國輝稱，粉嶺上水區12月暫錄約30宗二手買賣，其中粉嶺名都7座低層A室，實用面積約395方呎，兩房間隔，叫價約368萬元，日前議價後以355萬元沽出，呎價約8,987元，原業主於2020年以491萬元購入，持貨約4年帳面蝕約136萬元，貶值約27.7%。

●利嘉閣黃靜顏表示，粉嶺維也納花園3座高層H室，實用面積約478方呎，兩房間隔，附裝修，叫價480萬元，洽購後以380萬元成交，呎價約7,950元，原業主於2011年以約214.5萬元買入單位。

●中原曾嘉滙指，大埔白石角海日灣II第11座低層連花園戶，實用面積約552方呎，兩房間隔，叫價約860萬元，議價後以825萬元沽出，呎價約14,946元，原業主於2021年以951萬元購入，約3年帳面蝕讓126萬元。

●利嘉閣郭建民稱，沙田偉華中心3座低層A室，實用面積約358方呎，一房間隔，望市景，最初叫價435萬元，隨後接獲外區客洽詢，因見單位附裝修，以425萬元購入自住，呎價約11,872元，原業主在2018年以約600萬元買入，帳面蝕175萬元。

●美聯梁兆堅表示，沙田好運中心柏林閣中層F室，實用面積約334方呎，兩房設計，獲區內用家洽購，議價後以423.5萬元承接單位，呎價約12,680元，原業主2018年以538萬元購入，持貨約8年帳面蝕114.5萬元。

●美聯黃錦瀚指，沙田居屋愉田苑單日連錄兩買賣，包括G座中層5室，實用面積548方呎，未補價第二市場叫價以360萬元易手，呎價約6,569元，原業主1982年以21.3萬元購入。

●美聯陳少鴻表示，沙田御龍山8座低層C室，實用面積約940方呎，套三房連工人套房設計，早前叫價1,268萬元，區內租客近日被業主加租，決心轉租為買，議價後以1,190萬元購入，呎價約12,660元，原業主持貨約6年，帳面貶值340萬元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山聽濤雅苑2座中層E室，實用面積約733方呎，三房連儲物室間隔，放盤約1個月，叫價760萬元，減幅約4.9%，獲買家以723萬元承接，呎價約9,864元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山翠擁華庭8座低層B室，實用面積約844方呎，套三房間隔，叫價約800萬元，日前議價後以760萬元易手，呎價約9,005元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山雅典居5座中層A室，實用面積約727方呎，三房間隔，享海景，放盤叫價950萬元，放盤約半年，其後調整至868萬元連車位沽售，呎價約11,939元。

●中原徐可志指，馬鞍山海濤居4座中層F室，實用面積約414方呎，兩房間隔，望內園景，最初叫價550萬元，最新以522萬元易手，呎價約12,609元，新買家為上車客。

●美聯李天傑表示，馬鞍山薈朗1座低層A1室，實用面積約229方呎，開放式設計，早前叫價300萬元放售，區內用家議價後，以286萬元承接，呎價約12,489元，原業主2016年以296.2萬元購入，持貨約8年帳面貶值約10.2萬元。

●利嘉閣溫錦駒稱，將軍澳THE PARKSIDE第1座低層D室，實用面積約507方呎，兩房間隔，新買家為用家，原先叫價960萬元，議價後以850萬元成交，呎價約16,765元，原業主於2020年以約915萬元購入，約4年帳面蝕65萬元。

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